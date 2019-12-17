مال وأعمال

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حملة «رحلة 18 مليون ميل تبدأ ببطاقة» الخاصة بحاملي بطاقات «بيتك» نادي الواحة ماستركارد مسبقة الدفع، والتي اطلقها بالتعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ونادي الواحة.

وقال نائب مدير عام البطاقات المصرفية للمجموعة في «بيتك» نمر ياسين، ان اطلاق هذه الحملة يأتي استمرارا لحملتي «رحلة 6 ملايين ميل تبدأ ببطاقة»، و«رحلة 12 مليون ميل تبدأ ببطاقة» السابقتين اللتين اطلقهما «بيتك» وحققتا نجاحا ملموسا، وترحيبا كبيرا من العملاء.

وأشار ياسين الى ان الحملة تستمر على مدار 3 شهور حتى 12 مارس من العام القادم 2020، وتتضمن 311 فائزا بجوائز اجمالية تصل الى 18 مليون ميل، لافتا الى ان الفائز الأول يحصل على مليون ميل، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 الف ميل، ويحصل الفائز الثالث الى السادس على 250 الف ميل، ويحصل الفائز السابع الى الحادي عشر على 100 الف ميل، ويحصل 300 فائز على 50 الف ميل لكل منهم.

وأوضح ان العميل يحصل على فرصه واحدة لدخول السحب لقاء كل 1 دينار من مجموع المشتريات المحلية، ويحصل على فرصتين لدخول السحب لقاء كل 1 دينار من مجموع المشتريات العالمية، مبينا ان ذلك يندرج على العمليات الشرائية فقط والعمليات التي تتم عبر الأونلاين.

وأضاف ياسين: «تتيح بطاقة «بيتك» نادي الواحة مسبقة الدفع الى جانب ميزاتها الشرائية والخصومات الفريدة التي تقدمها، ربح اميال من نادي «الواحة» مع كل عملية شراء، يمكن استبدالها للحصول على تذاكر سفر مجانية على متن الخطوط الجوية الكويتية، او لترقية درجة السفر».

