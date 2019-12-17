مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي بتاريخ 15 ديسمبر، وأعلن من خلاله عن اسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 8 الى 12 ديسمبر 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1,000 دينار اسبوعياً.

وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع: اجوى ثايبار امبيل فيليكس، جعفر غلوم أحمد محمد، طلال حسين علي مظفر، يوسف السيد هاشم الرفاعي، ووليد عبدالعزيز عبدالرحمن العوضي.

أعلنت شركة «ريلاينس العالمية» الكويتية عن رعايتها البلاتينية للمؤتمر والمعرض الدولي العاشر للصحة والسلامة والأمن والبيئة والوقاية والذي ينطلق اليوم تحت رعاية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وبحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء وقيادات مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية وشركة نفط الكويت وشركة صناعة الكيماويات البترولية.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة ريلاينس العالمية امجد الصالح ان رعاية «ريلاينس» للمؤتمر الذي تنظمه الجمعية الأميركية لمحترفي السلامة - فرع الكويت يأتي في اطار حرصها على تشجيع وتعزيز دور الصناعة المحلية بالاضافة الى جلب كل ما هو حديث ومتطور في المشاريع البيئية المبتكرة كجزء من مسؤوليتها تجاه تنمية المجتمع والشركات العاملة في القطاع النفطي.

وأضاف الصالح في بيان صحافي ان رعاية الشركة للمؤتمر الذي يقام على مدى يومين وتشارك فيه ريلاينس للعام الثالث على التوالي يأتي ايمانا من الشركة بالدور المجتمعي، وانطلاقا من ايمانها بأهمية دعم المؤتمرات المتخصصة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة لاسيما الصناعة التي تكتسب بعدا اقتصاديا وتنمويا جديدا.

ولفت الصالح الى ان المسؤولية الاجتماعية للشركة والتي تتخذ في كل عام بعدا جديدا في الاستدامة تلتقي مع فعاليات المؤتمر والمعرض لهذا العام الذي يدمج بين الصناعة النفطية المتخصصة والحفاظ على البيئة والامن والسلامة في محتوى توعوي وترشيدي نحو استخدامات اكثر صديقة للبيئة واستشراف كل ما هو جديد في التقنيات الحديثة للتدوير والحفاظ على البيئة.

واشار الصالح الى ان ريلاينس انجزت عددا من المشروعات البيئية الحديثة في عدد من مواقع العمل في القطاع النفطي ابرزها تطبيق الحمامات الالكترونية الذكية التي تعمل بالطاقة الضوئية والصديقة للبيئة، موضحا ان تلك الحمامات مصاحبة بخزان صرف صحي بتقنية «اللاهوائي» تقوم بتحويل المخلفات الى مواد صديقة للتربة وصالحة للري وخالية من الروائح، بالاضافة الى تطبيق آليات تقنية تقوم بتحويل المخلفات الغذائية عن طريق عمليات هضم لا كيميائية الى ماء صالح للري وللتربة وبتطبيق الانارة الذكية ذات آلية التحكم عن بعد والتي تعمل بالطاقة الضوئية.

