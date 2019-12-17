مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن توفير هاتف سامسونغ الرائد الذي يدعم تقنية الجيل الخامس GalaxyNote10+5G لعملائها في الكويت، مع باقة VIVA للدفع الآجل 37 ديناراً ولمدة محدودة، وذلك في جميع فروع VIVA، تطبيق VIVA وعبر موقع VIVA الالكتروني www.viva.com.kw، مع عرض لمدة محدودة ويساهم هاتف Galaxy Note10+ 5G، بفضل مجموعة من تقنيات وبرامج التصوير المتطورة التي يتضمنها بالارتقاء بتجربة مستخدميه الى مستوى جديد من التميز عند تسجيل مقاطع الفيديو والتقاط الصور الفوتوغرافية بفضل الشاشة الأكبر في مجموعة Note حتى الآن، حيث يمكن استخدام الأدوات الحديثة لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع فيديو مذهلة مستفيدين من القدرات الفائقة التي يوفرها لهم هذا الهاتف.