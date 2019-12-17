مال وأعمال

أين تستثمر حلالك في 2020 سؤال حائر بين الكثير من المواطنين الباحثين عن تنمية اموالهم بايسر الطرق بدون اي مخاطرة عبر البحث عن أفكار غير تقليدية تُساعدهم على استثمارها بطريقة آمنة بعيدة عن المضاربات. فالكثيرون يتجهون الى استثمار ما يملكونه من أموال لتأمين مستقبل عائلاتهم في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها دول العالم في الوقت الحالي ولا يمكن ربط استثمار الأموال بالعمر فالشاب الذي يملك مبلغاً من المال يسعى بالتأكيد إلى مضاعفته وكذلك المتقاعد الذي حصل على مكافأة نهاية خدمته فانه يمكن استثمارها حتى يأتي له بأرباح بدلا من أن يستمر في استهلاكه حتى ينتهي ، ولذا فالاستثمار الجيد ضرورة للحفاظ عليها وتنميتها.

الخبراء يرون انه عند استثمار أموالك حاول أن تبتعد عن المخاطرة خاصة إذا كانت الفكرة لديك غير مدروسة جيدا للحفاظ على أموالك لان تكنيز الأموال عادة تفقد قيمتها مع مرور الوقت، ولا تحتفظ بقيمتها وخاصة بعد خفض الفائدة على الودائع .

تنويع المحفظة

وينصح الخبراء المستثمرون بتنويع محافظهم الاستثمارية، وعدم الاعتماد على قطاع بعينة لافتين الى ان الاستثمار في القطاع التكنولوجي يعد من الاستثمارات الجيدة والبعيدة المدى بالاضافة الى الاستثمار في الأصول الحقيقيّة كالمباني والأصول الماليّة كالمبالغ الماليّة والأسهم.

وتوجد عدة معايير لتحديد الأدوات الاستثمارية، أبرزها مدى احتياجك للأموال خلال فترة أقل من سنة وحتى 3 سنوات، أو أكثر من ذلك، فتعد العقارات الأطول في فترات الاستثمار، تعد البورصة الأصعب في القرار الاستثماري، حيث يحتاج إلى معرفة وخبرة قبل شراء الأسهم.

وقال خبراء: الذهب الحصان الرابح في سباق أدوات الاستثمار المتاحة سواء أمام المستثمرين في الأدوات المالية أو الأشخاص العاديين من ذوي الفوائض المالية والمدخرات ممن يحتاجون لاستثمار أموالهم ، بالاضافة الى الاستثمار في العملات الرقمية وسوق الاسهم والمشاريع الصغيرة واخيرا العقار .

وينصح الخبراء بتخفيض نسبة استثماراتهم في الأسهم بوجه عام، مع الاحتفاظ بالأسهم التي حققت شركاتها نتائج قوية في الشهور التسعة الأولى من العام 2019، وعدم اتخاذ قرارات متعجلة وانتظار نتائج 2019، بما يرشحها لتوزيع عوائد جيدة بعد عدة أسابيع من الآن.

العرض أطاح بالعقار

ويرى امين عام اتحاد العقاريين والخبير العقاري قيس الغانم ان الاستثمار في السوق العقاري اعتمد على رأسمال المتوفر وكميته والخبرة المتوفرة لدى المستثمر، لافتا الى ان هناك اموراً كثيرة تتحكم في اتجاهات الاستثمار خاصة ان هناك حدوداً في الاستثمار في العقار سواء في القسائم او العمارات لاصحاب السيولة الكبيرة او الاستثمار في الشقق او المحال التجارية لاصحاب السيولة الاقل .

وشدد الغانم على ان توجيه النصيحة في الاستثمار امر صعب وذلك لان هذا الامر غير سهل وكل واحد له رؤيته والانسان العاقل هو الذي يدرس الاستثمار بشكل وافٍ قبل الدخول فيه ، خاصة ان هناك حالة من الركود والجمود .

واشار الغانم الى ان الاستثمار كان قويا في الفترة السابقة على الشقق من خلال الاستثمار او بالتأجير ولكن ظهرت هناك مشكلة عند البيع نتيجة صعوبة التداول لان العرض اكثر من الطلب .

انكماش اقتصادي

ويرى المحلل المالي ومدير عام شركة عذراء العقارية ميثم الشخص ان هناك انكماشاً اقتصادياً ولذلك نجد ان الاستثمار في العقار يعطي عائداً محدوداً لربما يكون اكثر ثباتا واقل مخاطر من الاسهم .

واضاف ان هناك اسهماً في البنوك والشركات الكبرى شهدت خلال اقل من عام ارتفاعات نوعية بالاضافة الى هناك واجهة استثمارية ظهرت حاليا وهي المشاركة في الاكتتابات الحكومية مثل شركة البورصة وشركة شمال الزور .

ورأى الشخص ان انه لا يوجد مجال واحد للاستثمار فكل شخصية لديها وجهة نظر ورؤية اخرى فمن الممكن ان شخصين يستثمران في العقار فنجد واحداً يكسب وآخر يخسر ولذا فمن الافضل ان يتم التنويع في الاستثمار من خلال البحث عن الفرص المناسبة من خلال الاتجاه الى الاستثمار في ادوات استثمارية قليلة المخاطر.

فقدان الثقة

ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك رجب حامد انه بنظرة عامة لعام 2020 فان الذهب سيكون افضل الوجهات الاستثمارية وخاصة في الاستثمارات الفردية وذلك مع اتجاة البعض الى العملات الورقية ولذا بدأنا نرى فقدان الثقة في العملات الورقية وبدأنا نرى ناس تبحث عن اشياء ووجهات استثمارية بعيدا عن اسواق الاسهم والتي كانت تتناسب صعار المساهمين .

وأضاف حامد ان السوق العقاري اصبح طاردا بعد ان جاذب من قبل حيث كان الافراد يرون ان العقار في المقدمة الواجهات الاستثمارية الجاذبة وكذلك البورصة ليست نشطة بالقدر الكاف في 2019 وحتى المستثمرين في الاسوق العالمية بدأوا في التراجع عنها بعد تذبذب اسواق العملات والاسهم .

وأشار حامد الى ان الاستثمار في سوق العملات عندهم حماس لاستكمال تجربتهم خاصة ان غالبية المستثمرين في الفوركس كانت تجاربهم غير جيدة ولذلك اذا كانت الاستثمارات فردية من الف الى 5 آلاف دينار في الكويت فلن يوجد عوائد عليها في البنوك وصعب ان تفتح مشروع او الاستثمار بها في البورصة خاصة انها لا تسير وفق قوانين أو تحليل فني .

الاستثمارات الفردية

وعن الاستثمار في الذهب اوضح حامد انه في 2019 ارتفع بنسبة 15 في المئة وفقدنا 5 في المئة وذلك بعد ان تراجع من 20 في المئة وساهم في ذلك الاستثمارات الفردية التي حركت السوق وذلك لان الكثيرون اشتروا الاونصة بـ1200 دولار وباعوا عند 1500 دولار وبدأوا يتلمسوا الارباح ما جعل الدافع كبير للاستثمار في الذهب .

وزاد ان هناك عاملين أسهما في الاقبال على الاستثمار في الذهب :

1- ان الاستثمار في الذهب لا يعتمد على مبالغ كبيرة ولذا راينا من يستثمر بالغرام اي بـ 15 ديناراً وكل ما يزيد راسمال تزداد الارباح والحركة .

2- السوق بدأ يعرض وسائل استثمار سهلة للناس فبدأنا نرى من يستثمر في كيلو غرام ذهب او الاستثمار في غرام واحد من خلال الاستحواذ عليها او بابقائها في الشركة أو عبر الشغل على منصة مع التخارج وكلها وسائل متاحه في الكويت .

واختتم حامد تصريحه اننا بدأنا نرى شريحة كبيرة تبيع وتشتري السبائك والكيلوات وهو الهدف المتوقع وهناك مجموعة كبيرة متوقع دخولها في هذا المجال .

أزمة في الائتمان

ومن جانبه يرى مدير عام المقاصة العقارية سابقا والخبير العقاري طارق العتيقي ان اوجه الاستثمار سوف تختلف في 2020 عن الاعوام السابقة في ظل احتمال حدوث أزمة عالمية في الائتمان والاسهم ولذلك فأتوقع اتجاه في الاستثمار في الذهب فقط وليس العقار او الاسهم أو أداة استثمارية اخرى.

واضاف العتيقي ان مؤشرات الركود اصبحت مسيطرة على الاقتصاديات العالمية مع وجود حالة من عدم اليقين يالحركة الاقتصادية ولذا فالمتخصصون في الاستثمار يرون ان العقار سيكون ثقيل في حركة دورانه وبيعه وكذلك الاسهم نوعا ما، لافتا الى ان الذهب سيكون مثل الكاش وخاصة بعد تغيير معيار تداوله دوليا بعدم وجود مخصصات عليه .

وشدد العتيقي على ان الاحصائيات تشير الى إلى الذهب سيقفز الى 2500 دولار للاوقية في ظل تصاعد الازمات ولذا فالافضل ان يتم عمل محفظة استثمارية تضم 80 في المئة ذهب و20 في المئة اسهم محلية من الثقيلة الوزن من قطاعي البنوك والاتصالات لان هذه الشركات تقوم بتوزيع نقدي واسهم منحة وتحقق افضل عائد من جانب الاستثمار فيها . وأشار الى أن العيون تتجه على بورصة الكويت وخاصة مع اقتراب دخولها ضمن الاسواق الناشئة ترقبا لاعلان مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال «MSCI» صباح 19 ديسمبر الحالي، موعداً للكشف عن نتيجة الاستطلاع الخاص بجهوزية بعض أسواق المال، وعلى رأسها الكويت، للترقية من أسواق ما دون الناشئة إلى «الناشئة» وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار في بورصة الكويت .

