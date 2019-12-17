مال وأعمال

أكدت شركة «طيران بيجاسوس» التركية ان عينيها خلال العام المقبل 2020 تتجه لتحقيق الهدف المستهدف بان تكون الشركة من ضمن العشرة الأوائل لشركات الطيران العالمية، ومن اجل ان تحل البركة على خطواتهم سوف يتم تسيير اول خط مباشر من مطار صبيحة الدولي بإسطنبول إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز المدينة المنورة في السعودية 12 يناير المقبل وستنطلق الرحلات إلى المدينة المنورة يومي الاثنين، والأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 20:35 بتوقيت إسطنبول على امل ان تكون هذه الخطوة افتتاحية جميلة للاخبار السارة التي سوف تزفها الشركة إلى عملائها الكرام الذين وثقوا فيها إلى حد ان الـ 152 الف مقعد التي طرحت للبيع في شهر أكتوبر الماضي للسفر في الفترة من 29 مارس وحتى 24 أكتوبر 2020 قد نفذت تماما.

وأعلنت بانه بجانب تسيير خط «البركة» إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف تضيف الشركة خطوطاً جديدة إلى مساراتها بعدما دعمت اسطولها بالطائرة (A321neo) التي تعد أكبر طائرة في الجيل التالي عائلة إيرباص كواحدة من طلبية لشراء 100 طائرة والتي كانت أكبر طلبية طائرات على الإطلاق في تاريخ الطيران المدني التركي في ذلك الوقت. والتي انضمت إلى أسطول بيجاسوس في 11 سبتمبر، الماضي وهي من الطائرات صديقة البيئة، وتم تسميتها باسم «عاصم زمره» لتواصل الشركة عادتها المتمثلة في تسمية الطائرات الجديدة على أسماء أبناء موظفي شركة خطوط بيجاسوس الجوية.

ومن أبرز الرحلات التي ستطلقها الشركة خلال العام الجديد إلى مدينة باطومي الجورجية 3 رحلات اسبوعية أيام الاثنين، والأربعاء، والجمعة، في تمام الساعة 12:25 بتوقيت إسطنبول تبدأ من 29 يناير المقبل.

وفي إطار التوسع عبر المطارات التركية قررت الشركة تسيير رحلات من مدينة دالامان إلى العاصمة الاوكرانية كييف بدءاً من 26 أبريل المقبل برحلة واحدة كل اسبوع ترتفع إلى 3 رحلات اعتباراً من 2 يونيو المقبل .

ومن المعروف ان مدينة دالامان التركية التابعة لمقاطعة موغلا الرائعة التي تتميز بامتلاكها للكثير من المنتجعات الساحلية وتعتبر واحدة من المدن التي يعشقها هواة السفر في اوكرانيا لكونها مدينة وفيرة بمناظر الطبيعة والتاريخ والصحة.وتمتلك واحداً من اكثر الخلجان سحرا وجمالا في المنطقة، حيث يتمتع بلونه الازرق الجميل ومياهه الصافية ولكن لا تقتصر على ذلك لتقديمه لزوارها بل تقدم ايضا العديد من الأحداث والمهرجانات المنظمة في كل عام . ومن بين المهرجانات التي تقام في المدينة هو مهرجان دالامان للسياحة والثقافة ومهرجان سغلا ويحضر تلك المهرجانات عدد كبير من الزوار.

وتشتهر دالامان بمياهها الطبيعية التي لها تأثير كبير على الجسد حيث تسهم في علاج العديد من الامراض.

ولم يقتصر تدعيم بيجاسوس على الطائرات فقط بل في سبيل تقديم افضل الخدمات على متن طائراتها ضمت 150 من المتدربين المهرة على فنون الضيافة .

