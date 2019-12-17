مال وأعمال

عوضت أسعار الذهب خسائرها المبكرة وارتفعت في ظل ضعف الدولار بينما يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن اتفاق «المرحلة الأولى» التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وزاد السعر الفوري للذهب 0.2 في المئة إلى 1477.73 دولارا للأوقية (الأونصة) وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1482.10 دولارا. وكانت مكاسب الذهب محدودة إذ ارتفعت الأسهم بعدما أعلن أكبر اقتصادين في العالم عن اتفاق تجارة مبدئي وعلقا جزءا من الرسوم على السلع كان من المقرر أن تُفرض الأحد الماضي. ونزل مؤشر الدولار 0.2 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسة، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى. وارتفع الذهب 15 في المئة منذ بداية العام نتيجة حرب الرسوم الجمركية التي دامت لشهور وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وصعد البلاديوم 0.7 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1944.03 دولارا للأوقية، وكان المعدن المستخدم في السيارات قد سجل مستويات قياسية عند 1979.95 دولارا في الجلسة السابقة بسبب المخاوف بشأن الإمدادات. وزادت الفضة 0.7 في المئة إلى 17.05 دولارا للأوقية بينما صعد البلاتين 0.5 في المئة إلى 932.62 دولارا.