مال وأعمال

أشار تقرير شركة «كامكو» للاستثمار الى ان مؤشرات الأسهم العقارية في أبو ظبي والكويت واصلت تسجيل أفضل أداء لها على مستوى المنطقة منذ بداية العام 2019 حتى نهاية نوفمبر 2019. ويعزى الأداء المتميز للأسهم العقارية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بصفة رئيسة إلى تفوق أداء شركة الدار العقارية (+ 46 في المئة) على خلفية الإعلان عن قانون التملك الحر والمشاريع الحكومية التي اسندت إلى الشركة. كما ارتفعت الأسهم العقارية في بورصة الكويت على خلفية انضمام السوق لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة وستاندرد أند بورز والادراج المستقبلي ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة شركة المباني، كبرى الشركات العقارية، بنسبة 50 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه.

وزاد التقرير ان الأسهم العقارية تراجعت في كل من دبي (-8.4 في المئة) والسعودية (-9.9 في المئة) بنهاية نوفمبر 2019، في حين سجلت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعوي نمواً بنسبة 5.3 في المئة خلال نفس الفترة. وعكس مؤشر بورصة قطر لقطاع العقارات مدى زيادة الامدادات المعروضة ضمن القطاع وواصل أداءه الضعيف (-31.6 في المئة) منذ بداية العام حتى نوفمبر 2019. وتراجع اجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية بنهاية الربع الثالث من العام 2019 بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 204.1 مليارات دولار وكانت البنوك الإماراتية هي المساهم الرئيس في هذا الانخفاض الذي شهده الربع الثالث من العام 2019، حيث تراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك الإماراتية بواقع 0.9 مليار دولار ، تبعتها البنوك القطرية (0.7 مليار دولار).

ارتفاع الصفقات

تشير البيانات التي سجلتها احصائيات وزارة العدل الكويتية إلى تحسن اجمالي المبيعات العقارية في اسعة الأشهر الأولى من العام 2019 على أساس سنوي. حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي وصولاً إلى 5,213 صفقة مقابل 4,481 صفقة في تسعة الأشهر الأولى من العام 2018. اما من حيث قيمة المبيعات العقارية، فقد ارتفعت بنسبة 10 في المئة إلى 2,846 مليون دينار ويعزى تحسن صفقات البيع بصفة رئيسة لارتفاع صفقات مبيعات السكن الخاص والعقارات التجارية. حيث ارتفعت قيمة مبيعات عقارات السكن الخاص بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي في تسعة الأشهر الأولى من العام 2019 وبلغت 1,172 مليون دينار ، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي إلى 3,559 صفقة.

وشهدت الشقق التي تشكل جزءاً كبيراً من سوق الإيجارات السكنية استقرار الاتجاهات الإيجارية في الربع الأول من العام 2019. ووفقاً للتقرير العقاري المحلي الصادر عن بيت التمويل الكويتي عن الربع الأول من العام 2019، ظلت إيجارات الشقق في محافظتي العاصمة وحولي مستقرة على أساس ربع سنوي، حيث استقرت الإيجارات للشقق المكونة من غرفتين في حدود تتراوح ما بين 320- 390 ديناراً شهرياً. كما أشار التقرير أيضاً إلى أن ايجارات المساحات الأكبر للشقق المكونة من ثلاث غرف تراوح في حدود 370 – 440 ديناراً شهرياً. أما بالنسبة لمعدلات الايجار في منطقة الأعمال المركزية في الكويت، فقد شهدت استقراراً نظراً لمحدودية المساحات المتاحة امام المستأجرين، وظلت الايجارات في حدود 10 دنانير للمتر المربع شهرياً. كما استقرت الفجوة ما بين الطرفين للحد الأدنى والأعلى في حدود 2 دينار للمتر المربع شهرياً بما يشير إلى تمكن الملاك من الحصول على ايجارات اعلى للمساحات المكتبية عالية الجودة.

انتعاش ملحوظ

وذكر التقرير ان صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) انتعشت خلال تسعة الأشهر الأولى من العام 2019، حيث تحسنت القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 15 في المئة وبلغت 68.8 مليار دولار مقابل 59.7 مليار دولار في تسعة الأشهر الأولى من العام 2018، وفقاً لبحوث «كامكو». كما ارتفع عدد الصفقات أيضاً بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 25 في المئة خلال نفس الفترة وصولاً إلى 429,410 صفقة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام 2019. ويعزى هذا التحسن بصفة رئيسة لأداء كل من السعودية والكويت.

حيث ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في المملكة بنسبة 36 في المئة على أساس سنوي في تسعة الأشهر الأولى من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 9.4 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018. إلا ان تقديراتنا تشير إلى أن تحسن مستوى الصفقات جاء على خلفية تراجع الأسعار نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي في تسعة الأشهر الأولى من العام 2019 بنسبة 8.0 في المئة حيث بلغت حوالي 160,200 دولار مقابل 174,000 دولار للصفقة في تسعة الأشهر الأولى من العام 2018.

