مال وأعمال

اظهرت نتائج دراسة لغرفة التجارة والصناعة الألمانية ان نقص العمالة المدربة يعد من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الألماني.

وقالت الغرفة في الدراسة التي قدمتها للصحافيين ان 56 في المئة من الشركات الألمانية تعتبر نقص الموظفين المؤهلين اكبر مشكلة تواجهها وان ثلث هذه الشركات تعاني من المشكلة رغم مواظبتها في الاعوام الماضية على تشغيل موظفين من دول الاتحاد الاوروبي ودول اخرى. واستبقت الغرفة عقد اجتماع رفيع في مكتب رئيسة الحكومة الألمانية أمس لبحث القضية بالقول ان السلطات الألمانية المختصة اخفقت لغاية الان من تهيئة الظروف المواتية لاستقبال موظفين من خارج بلدان الاتحاد الاوروبي الامر الذي يجعل ألمانيا بالنسبة لأكاديميين من بلدان غير اوروبية هدفا غير جذاب.ووفق الدراسة فإن احدى المشكلات التي تحول دون توفير العدد اللازم من الموظفين هي صعوبة الاعتراف بشهادات جامعية للمهاجرين الذين وصلوا ألمانيا في الاعوام الاخيرة. وبحسب الحكومة الألمانية فإن اجتماع اليوم الذي سيشارك فيه اضافة الى رئيسة الحكومة الألمانية انجيلا ميركل ممثلون عن الاقتصاد الألماني والنقابات وحكومات الولايات الألمانية يسعى الى وضع قانون جديد يتم بموجبه توفير ظروف مواتية من اجل تحفيز موظفين مؤهلين من الخارج الى العمل في شركات ألمانية. واكدت ميركل امس في رسالة اسبوعية توجهها للمواطنين الألمان حاجة القطاعات الاقتصادية الألمانية لموظفين من خارج بلدان الاتحاد الاوروبي قائلة ان القانون الجديد سيسهل هجرة هؤلاء الى ألمانيا وسيوفر الظروف المناسبة لاجتذابهم.

