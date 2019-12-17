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مال وأعمال

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أسهم اليابان تراجعت


تراجعت الأسهم اليابانية ، منخفضة من أعلى مستوى في عام الذي سجلته في الجلسة السابقة مع بيع المستثمرين لجني الأرباح عقب موجة مكاسب بفضل اتفاق تجارة مبدئي بين الولايات المتحدة والصين.
ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.29 في المئة إلى 23952.35 نقطة وقاد قطاعا الصناعة والمواد الخسائر. ومنذ بداية العام، زاد المؤشر 20.03 في المئة.
وقال الممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر أن ما يطلق عليه اتفاق «المرحلة واحد» قد «استكمل كليا» باستثناء بعض المراجعات اللازمة، مضيفا أنه سيضاعف صادرات الولايات المتحدة للصين تقريبا خلال العامين المقبلين.
وتشتري الصين سلعا أميركية مقابل إرجاء رسوم على سلع صينية كان مقررا أن تُفرض في الخامس عشر من ديسمبر وخفض بعض الرسوم المفروضة حاليا لكن المسؤولين في بكين لم يوضحوا حجم هذه المشتريات.
ومن المنتظر أن يوقع المفاوضون على الاتفاق في الأسبوع الأول من يناير في واشنطن.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المئة إلى 1736.87 نقطة.


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