مال وأعمال

قال تقرير شركة «فنشرز أونسايت» ان دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت مستعدّة للتخلّص من قيود انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، حيث يتوقع أن يسهم الإنفاق على البنية التحتية في تعزيز توسّع المنطقة دون الاعتماد على النفط.

وحسب التقرير، بالرغم من الدور المرجّح لزيادة إنتاج النفط والغاز في رفع معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5 في المئة في عام 2020، فإن الإنفاق على البنية التحتية - ولا سيما في الإمارات والكويت - قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 2.4 في المئة عام 2019 إلى 2.8 في المئة العام المقبل.

ويرى التقرير أن قطاع التشييد والبناء سيكون الأبرز في النمو غير النفطي المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي. «تستثمر المنطقة بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية، ويتوقع أن تشهد ازدهاراً سياحياً يسجل معدلات نمو ملحوظة في قطاع التشييد والبناء بدول مجلس التعاون الخليجي. ومع خطط التنويع الاقتصادي التي تعتمدها المنطقة، من شأن هذه الاستثمارات دفع عجلة أسواق معدات ونظم الأمن والسلامة من الحرائق خلال السنوات المقبلة».

وتشير «فنشرز أونسايت» إلى توقعاتها بازدياد إجمالي عقود مقاولي الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات البناء والبنية التحتية والطاقة من 134,002 مليون دولار في عام 2019، إلى 139,909 مليار دولار في عام 2020، حيث تتربع الإمارات والمملكة العربية السعودية على عرش أفضل الأسواق من حيث الأداء في القطاع العام المقبل.

ويرجح التقرير توجّه الإمارات نحو رفع ميزانيتها الاتحادية بنسبة 2 في المئة في عام 2020 إلى 17 مليار دولار. وأدت التوقعات إلى ترجيحات متفائلة من الدراسة السنوية لقطاع التشييد والبناء التي تعدّها شركة «كيه بي إم جي»، حيث أشارت إلى نمو متوقع بين 6-10 في المئة في قطاع البناء بالإمارات العربية المتحدة في عام 2020.

إذ تنبأت الدراسة: «يبدو رواد القطاع المشارِكين في الدراسة من الإمارات متفائلين بشأن آفاق النمو، وواثقين من قدرة التكنولوجيا والحوكمة على لعب دور مهم في قطاع التشييد والبناء خلال السنوات الخمس المقبلة».

وبحسب تقرير «فنشرز أونسايت»، فإن نطاق التنمية سيحول المنطقة إلى محور مهم من حيث البنية التحتية؛ وجاء فيه: «بفضل الدعم الذي تقدمه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، يتوقع أن تصبح المنطقة مركزاً لاستثمارات عالمية في مجال البنية التحتية». وأضاف التقرير: «من شأن الجهود المستمرة لتنفيذ مبادرات الرؤية الطموحة، وتعزيز البنية التحتية العامة على مدى العقد المقبل، تحفيز الطلب على معدات ونظم السلامة من الحرائق في المستقبل. ويتوقع أن تحافظ الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مكانتهما كأهم أسواق للمستثمرين والمطورين في قطاع التشييد والبناء وسوق نظم ومعدات السلامة من الحرائق». وتبدو التوقعات متفائلة بمعرض «إنترسك» الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى ثلاثة أيام من 19-21 يناير 2020، ويضم أكثر من 1100 شركة عارضة من 50 دولة. وفي تعليقه، قال أندرياس ريكس، مدير معرض «إنترسك» من «ميسي فرانكفورت» الشرق الأوسط، الجهة المنظمة للفعالية: «مع الازدهار الذي يشهده قطاع البناء والتشييد، يسلط المعرض الضوء على معدات ونظم السلامة من الحرائق الضرورية في المباني الذكية اليوم، وتلبي احتياجات وتوقعات الزوار والسكان في المدن الذكية الآن وفق جداول الأعمال الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي. بينما يزداد الوعي في المنطقة بضرورة الوفاء بالمعايير العالمية لتحقيق رؤى التنمية الوطنية».

