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استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل.

وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل بأنه احتفاءً بالذكرى الخامسة لتسمية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد قائداً للعمل الإنساني عام 2014 من قِبل منظمة الأمم المتحدة، تقديراً لجهود سموّه وإسهاماته في رفع معاناة شعوب العالم المنكوبة ودعم ونصرة القضايا الإنسانية، إلى جانب جهود سموّه وإسهاماته في حل الخلافات بالطرق السلمية، فقد أصدر بنك الكويت المركزي، مسكوكة تذكارية مذهبة.

وأوضح المحافظ أن تصميم هذه المسكوكة التذكارية قد استلهم من هذه المناسبة، حيث تحمل على وجهها الأمامي عبارة وصورة صاحب السمو في وسط الوجه الأمامي للإصدار تحيط بها عبارة: إصدار تذكاري بتسمية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت قائداً للعمل الإنساني، ويحمل الوجه الثاني للإصدار ترجمة لهذه العبارة باللغة الإنكليزية، ومشهدا من البحر لمدينة الكويت يظهر فيه مبنى بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى ذلك يحمل هذا الوجه شعار بنك الكويت المركزي والقيمة الرمزية للمسكوكة.

جدير بالذكر أن الإصدار جاء متوافقا مع المقاييس العالمية للمسكوكات التذكارية، حيث يبلغ قطره 38.61 ملم. وأعرب محافظ المركزي عن بالغ اعتزازه بهذه الذكرى التي تجسد مناسبة كريمة ستظل فخراً لدولة الكويت ولكل مواطن كويتي، وسجلاً مضيئاً في تاريخ دولة الكويت.

