مال وأعمال

أصدرت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس التصنيفات الائتمانية للبنك الأهلي الكويتي، عند درجة (A2) للودائع على المدى البعيد بالعملة الأجنبية بنظرة مستقبلية مستقرة. وبحسب بيان البنك للبورصة ، صنفت الوكالة مخاطر الطرف المقابل على المدى البعيد بالعملة الأجنبية عند درجة (A1)، بنظرة مستقبلية مستقرة أيضاً.

وكذلك صنفت موديز الدين الممتاز غير المضمون على المدى البعيد بالعملة الأجنبية الخاصة بالبنك عند درجة (A2) بنظرة مستقبلية مستقرة. وقال البنك إن تصنيف موديز للودائع والديون الممتازة غير المضمونة يستفيد من 4 ركائز من الدعم الحكومي في رفع مستوى الائتمان الأساس من التقييم الائتماني الأساس (BCA)، والذي يعكس وجود احتمال كبير من دعم حكومة الكويت (Aa2 - مستقر) مستقرة عند الحاجة. وبالنسبة لدرجة التقييم الأساس المستقل للبنك الأهلي الكويتي (baa3)، فتعكس القيمة السوقية القوية للبنك مع حقوق ملكية ملموسة (حيث بلغت نسبة إجمالي حقوق الملكية إلى الأصول المرجحة للمخاطر 15.1 في المئة في نهاية يونيو 2019.

