مال وأعمال

توقع محللون استمرار الحالة الإيجابية في البورصة وحتى نهاية الأسبوع الحالي مع اقتراب إعلان مؤسسة مورغان ستانلي عن الترقية المرتقبة للبورصة الكويتية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

ولفتوا إلى أنه من الطبيعي أن تحظى أسهم السوق الأول بهذا الاهتمام نظراً لتركز معظم السيولة التي سيتم ضخها في البورصة على وقع الترقية في تلك الأسهم، والتي تتمتع باهتمام كبير من قبل الكثير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية بالإضافة للمتداولين في الآجال المتوسطة والطويلة.

وأنهت مؤشرات البورصة أمس على تباين، حيث تراجع المؤشران العام والأول بنسبة 0.09 في المئة و0.20 في المئة على الترتيب، بينما واصل مؤشر السوق الرئيسي الارتفاع بنحو 0.22 في المئة .

وتقلصت السيولة 19.7 في المئة إلى 39.9 مليون دينار مقابل 49.71 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 17.6 في المئة إلى 167.62 مليون سهم مقابل 203.4 ملايين سهم . وسجلت مؤشرات 3 قطاعات تراجعاً اليوم بصدارة الخدمات المالية بانخفاض نسبته 0.3 في المئة ، بينما صعدت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها التأمين بنحو 1.68 في المئة .

وحقق سهم بيتك أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 7.52 ملايين دينار مُتراجعاً 0.12 في المئة، بينما تصدر سهم أهلي متحد الكميات بتداول 15.27 مليون سهم مُتراجعاً 1.29 في المئة.

