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مال وأعمال

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625 مليون دولار تحويلات العمالة الفلبينية


أظهرت إحصائية رسمية ارتفاع تحويلات العمالة الفلبينية من الكويت بنسبة 14.72 بالمئة بنهاية 10 أشهر الأولى من العام 2019 بقيمة 625 مليون دولار مقابل 545 مليوناً للفترة نفسها من العام الماضي 2018.
وقد تراجع تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 8.48 في المئة على أساس سنوي، وتحتل التحويلات القادمة من المملكة العربية السعودية الصدارة خليجياً.
وذكرت الإحصائية التى استندت إلى بيانات بنك الفلبين المركزي، أن تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج سجلت نحو 4.83 مليارات دولار بالفترة من (ينايرو حتى نهاية أكتوبر الماضي)، مقارنة بـ5.28 مليارات دولار بنفس الفترة من 2018.


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