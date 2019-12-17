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العابدين «شقيق» السقا في «العنكبوت»


يجسد الفنان التونسي ظافر العابدين، حسب ما أورد موقع اليوم السابع، دور شقيق النجم أحمد السقا في فيلم «العنبكوت»، حيث يواجه شقيقه الأخير خلال الأحداث ويدخل في صراعات معه خاصة وأنه يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير، ومن هنا يبدأ الصراع بينه وبين السقا. فيلم «العنكبوت» تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وهي عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التي يؤديها بنفسه من دون الاستعانة بدوبلير. «العنكبوت»، من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكي فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزي والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.


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