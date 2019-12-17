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كأنها كانت تشتاق إليه مثلما اشتاق هو إليها لذلك كان لقاؤهما بعد الغياب حاراً وحميماً وناجحاً ومؤثراً.. هذا هو حال الفنان كريم عبدالعزيز في عودته للسينما هذا العام بعدما غاب عنها على مدى ما يقرب من أربع سنوات خلال الفترة الماضية.. وبالفعل كانت العودة حميمة وناضجة ومؤثرة للغاية.. ففي بداية العام 2019 شهدت قاعات دور العرض المصرية فيلمه «نادي الرجال السري» الذي قدم خلاله كريم في موسم أعياد الميلاد ورأس السنة كوميديا اجتماعية ناضجة وجذابة مع المؤلف أيمن وتار والمخرج خالد الحلفاوي وحقق الفيلم نجاحاً هائلاً وتصدر قائمة الإيرادات وقتها محققاً ما يقرب 70 مليون جنيه وكان رقماً هائلاً أكد - وبكل قوة - شوق جمهور السينما لكريم وأيضا ثقتهم الكاملة فيه.

ولاشك أن هذا النجاح الكبير بعد الغياب قد اسعد كريم وفتح شهيته أكثر لمزيد من الأفلام وهو ما حدث بالفعل ليحقق كريم انتعاشة سينمائية غير مسبوقة عبر تاريخه الفني والسينمائي كله هذا العام.. فبعد فيلمه السابق ضرب كريم ضربته الكبرى في موسم عيد الأضحى الماضي بفيلمه «الفيل الازرق2» مع المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد ومعه الفنانتان نيللي كريم وهند صبري وحقق الفيلم نجاحاً أسطورياً هائلاً تجاوز بكثير نجاح جزئه الأول.. حيث تجاوزت إيراداته حاجز الـ100 مليون جنية وهو رقم قياسي هائل لم يحققه ولم يصل إليه أي فيلم سابق في كل تاريخ السينما المصرية. ولم يكن هذا الرقم يهدف - فقط - إلى تصدر قائمة إيرادات أفلام العيد وحدها بل وضع كريم على قمة السينما المصرية بعدما أصبح يحمل رقمها القياسي على مستوى الإيرادات.

ولاشك أن هذا النجاح الكبير لهذا النجم الجماهيري هذا العام يشير إلى مدى اللياقة السينمائية والقبول الجماهيري الذي يتمتع به بالإضافة إلى النجاح النقدي حيث الإشارة والإشادة النقدية الجيدة لأفلامه وأدائه مما يؤكد على جديته وحسن اختياره لما يقدمه لجمهوره. وبكل تأكيد أغرى هذا النجاح كريم عبد العزيز ليواصل انتعاشته السينمائية هذا العام ولا يركن للكسل أو الراحة فهو يواصل حاليا تصوير احدث أفلامه «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» والفيلم يعود به كريم للكوميديا الاجتماعية مع نفس فريق عمل فيلمه «نادي الرجال السري» المؤلف أيمن وتار والمخرج فايز الحلفاوي والفنانة غادة عادل وينضم إليهما في الفيلم الجديد الفنانة دينا الشربيني.. ويجسد كريم في الفيلم شخصية مقدم برامج تلفزيونية منشغل دائما بالقضايا الاجتماعية في برنامجه ورغم ذلك يواجه مشاكل أسرية كثيرة مع زوجته غادة عادل وتطلب منه الطلاق والانفصال فيرفض ويتقابل مع دينا الشربيني ويقع في حبها ويقرر الزواج منها ومن هنا يذهب للمأذون للمرة الثانية.

الجدير بالذكر هنا أن المخرج الكبير محمد عبد العزيز «والد كريم» يعد من رواد الكوميديا الاجتماعية وله سجل حافل من هذه النوعية مع الفنان عادل إمام ومن أهم هذه الأفلام فيلمه الشهير «البعض يذهب للمأذون مرتين» الذي شارك في بطولته إلى جانب امام كل من لبلبة ونور الشريف وسمير غانم.

أيضا هناك فيلم ثان سوف يبدأ كريم في تصويره قبل نهاية هذا العام «اللهم لا حسد».. الفيلم الجديد مع فريق عمل «الفيل الأزرق» المؤلف احمد مراد والمخرج مروان حامد. الفيلم يحمل اسم «كيرة والجن 1919» وهو مأخوذ عن رواية مراد «1919» وانضم إليهما الفنان أحمد عز الذي يشارك كريم لأول مرة في عمل فني بعد ظهورهما معا في إعلان تلفزيوني لإحدى شركات اتصالات.. كما أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها عز مع المؤلف أحمد مراد والمخرج مروان حامد.

تدور أحداث الفيلم في إطار سياسي على خلفية اجتماعية وفي أجواء من الاكشن والإثارة ويتناول قصصا حقيقية لأبطال مصريين من المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانكليزي أثناء ثورة 1919.. وهذا ما جعل المخرج مروان حامد يؤكد أن العمل سيكون تجربة جديدة ومختلفة في مشواره السينمائي ويشير إلى أنه سيكون فيلما مهما في صناعة السينما المصرية التي تؤكد على البطولات والانتصارات المشرفة للشعب المصري.

