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أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ70، عن تكريم النجمة هيلين ميرين، الحائزة على جائزة الأوسكار وثلاث جوائز جولدن جلوب ومنحها جائزة الدب الذهبي الفخري لإنجازها مدى الحياة وذلك في حفل يقام يوم الخميس 27 فبراير 2020 في قصر برلينال.

هيلين حصدت جائزة أفضل ممثلة مرتين من مهرجان كان السينمائي، وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان فينسيا السينمائي.

ومن المنتظر أن تتسلم صاحبة الـ74 عاما جائزة الدب الذهبي التقديرية في حفل كبير خلال فعاليات الدورة المقبلة من المهرجان الألمانى الشهير. ويصحبه عرض لفيلمها «الملكة» للمخرج ستيفن فريرز والتي حصلت عن دورها به على جائزة الأوسكار لافضل ممثلة عام 2006. وأكدت إدارة المهرجان أن هيلين ميرين ليست مجرد واحدة من أكثر الممثلات شهرة في العالم، بل كانت أيضًا واحدة من أصغر الفنانات اللواتي انضممن إلى مؤسسة شكسبير على مر العقود.

وقالت مارييت ريسينبيك، المديرة التنفيذية لمهرجان برلين السينمائي: «هيلين ميرين شخصية قوية تتميز صورها القوية بالإعجاب دائمًا. إنها تفاجئنا مرارًا وتكرارًا بتفسيرها للشخصيات المعقدة - سواء كانت كريس في «التقويم للبنات» أو الملكة إليزابيث الثانية في «الملكة» ، صورها هي نموذج للمرأة القوية، ويسرنا للغاية أن نمنحها الدب الذهبي الفخري».

من بين العديد من الجوائز التي حصلت عليها ميرين ، فازت بجائزة الأوسكار لعام 2007 لأفضل ممثلة وجولدن جلوب عن أدائها في الملكة. بالإضافة إلى العديد من الجوائز السينمائية الدولية ، تم تكريم أعمالها المسرحية في عام 2003.

تتمتع هيلين ميرين بأسلوب فريد من نوعه في التمثيل والذي يسمح لها بالعمل مع المخرجين والمؤلفين الذين لديهم أساليب محددة بوضوح مثل روبرت التمان وبول شرايدر والتمثيل في أفلام أكشن أمريكية كبيرة مثل RED و Fast and Furious.

بعد العمل بشكل رئيسي في المسرح، كان دور ميرين الأول في الفيلم الكوميدي «عهد الموازنة» للمخرج مايكل باول عام 1969. ثم «يوم الجمعة الطويلة «اخراج جون ماكنزي، ولعبت دور الصديقة الحازمة لإحدى العصابات.

ويعرض المهرجان للنجمة الكبيرة مجموعة افلام تحية لها منها «كوك، اللص، زوجته وعشيقها» اخراج بيتر جريناواى،

The Good Liar إخراج بيل كوندون، المحطة الأخيرة إخراج مايكل هوفمان، الجمعة العظيمة الطويلة إخراج جون ماكنزي، الملكة إخراج ستيفن فريرز.

