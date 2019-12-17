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قالت الوكيلة الإعلانية للممثل الأميركي داني أييلو إن الممثل المسرحي والسينمائي المخضرم، الذي برز في فيلم «دو ذا رايت ثينج» «افعل الصواب» وفيلم «ذا بيربل روز اوف كايرو» «وردة القاهرة الحمراء» توفي عن 86 عاما. وقالت تريسي ميلر وكيلة أييلو الإعلانية في رسالة بالبريد الإلكتروني إن أييلو توفي بعد مرض قصير.

رُشح أييلو لأكثر من جائزة عن دوره في فيلم «افعل الصواب» من إخراج سبايك لي ومن إنتاج عام 1989.

وقالت جنيفر دي شيارا وكيلة أعمال أييلو في رسالة لرويترز بالبريد الإلكتروني «كل ما يمكنني قوله إن داني كان موهبة فذة وشخصا رائعا... العالم أحب داني وقد بادله حبا بحب». وُلد أييلو في بيئة فقيرة في نيويورك وعمل حاملا للحقائب وزعيما نقابيا قبل أن يدخل عالم التمثيل والموسيقى وهو في عمر 35 عاما.

