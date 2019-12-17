عربيات ودوليات

اسطنبول- واشنطن – الوكالات: هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأنه قد يغلق «اذا اقتضت الضرورة» قاعدتين عسكريتين استراتيجيتين تستخدمهما الولايات المتحدة في تركيا، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن. وقال الرئيس التركي خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «خبر» الموالية للحكومة «اذا اقتضت الضرورة يمكننا أن نغلق انجرليك ويمكننا أن نغلق كوريجيك». وانجرليك وكوريجيك قاعدتان عسكريتان تستخدمهما الولايات المتحدة في تركيا. وهددت تركيا مرارا باغلاق هاتين القاعدتين العسكريتين، وعادة ما تلوح باتخاذ هذا القرار عند كل توتر دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن. ويستخدم سلاح الجو الأميركي قاعدة انجرليك الواقعة في جنوب تركيا في اطار مكافحة تنظيم «داعش» في سورية، بينما تضم قاعدة كوريجيك الواقعة في جنوب شرق البلاد محطة رادار كبرى لحلف شمال الأطلسي.

في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أنها تبذل جهودا للحفاظ على العلاقات مع تركيا، وقالت «البنتاغون» ان الوجود العسكري الأميركي في القاعدتين يجري بموافقة الحكومة التركية. وأضافت «ننظر الى تواجد قواتنا في تركيا كرمز على التزامنا طويل الأمد بالتعاون وحماية حليف لنا في الناتو وشريك استراتيجي لنا».

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد تطرق الى وضع هاتين القاعدتين، مشيرا الى أن قرار اغلاقهما يمكن أن «يُطرح على الطاولة» ردا على أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على تركيا. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ روسية من نوع «اس-400» على الرغم من تحذيرات واشنطن من عواقب هذا الأمر. وفي الأشهر الأخيرة تدهورت العلاقات بين الدولتين المنضويتين في حلف شمال الأطلسي على خلفية شن أنقرة هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا. وتبنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون يدعمه الحزبان الجمهوري والديموقراطي، يلحظ فرض عقوبات قاسية على تركيا ومسؤوليها على خلفية صفقة شراء صواريخ «اس-400» والهجوم على شمال سوريا. والخميس زاد مجلس الشيوخ الطين بلة بتبنيه بالاجماع نصاً «من أجل احياء ذكرى الابادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا» في اشارة للمذابح التي تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها في العام 1915. وحذرت أنقرة بأن هذا القرار سيلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين.

