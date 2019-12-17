عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: بحث رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، امس في اتصال هاتفي، مع وزير الدفاع الأميركي، مارك اسبر، الوضع في العراق. وطالب رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد والفوضى في البلاد. وأشار وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر من جانبه الى ضرورة اتخاذ اجراءات لوقف تعرض المنشآت للقصف. وقال بيان صادر عن رئيس الوزراء العراقي انه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الأميركي أعرب فيه الأخير عن «قلقه لتعرض بعض المنشآت للقصف وضرورة اتخاذ اجراءات لايقاف ذلك». وأضاف البيان «عبّر رئيس مجلس الوزراء عن قلقه أيضا لهذه التطورات، وطالب ببذل مساعٍ جادة يشترك بها الجميع لمنع التصعيد الذي ان تطور سيهدد جميع الأطراف» مؤكدا «أي اضعاف للحكومة والدولة العراقية سيكون مشجعا على التصعيد والفوضى». وحذر عبدالمهدي من أن «اتخاذ قرارات من جانب واحد ستكون له ردود فعل سلبية تصعب السيطرة عليها، وتهدد أمن وسيادة واستقلال العراق».

واكد البيان ان الطرفين بحثا كذلك استمرار التعاون بين البلدين في الحرب ضد الارهاب ودعم جهود القوات المشتركة لملاحقة فلول تنظيم «داعش» وحفظ الامن والاستقرار في عموم العراق. وكانت معسكرات عراقية تضم قوات اميركية تعرضت في الايام القليلة الماضية الى القصف الصاروخي من جهات مجهولة دون ان تتسبب بخسائر لقوات التحالف الدولي او للقوات الاميركية.

في غضون ذلك أصدرت وزارة الداخلية العراقية، امس توضيحاً بشأن الأنباء المتداولة حول قيام عناصر أمنية بابلاغ مواطنين قرب جسر الجادرية بالعودة نتيجة وجود مخاطر.وأكد الناطق باسم الوزارة العميد خالد المحنا، في بيان، أن العاصمة بغداد مؤمنة بالكامل، مطالباً الجميع بتحري الدقة والحذر في الأخبار التي يتناقلونها والامتناع عن نقل الإشاعات، التي تتسبب بحالة ذعر بين العراقيين.

وفي سياق آخر قام محتجون باغلاق جامعة بابل ومنع موظفيها من الدخول. فيما طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الأجهزة الأمنية الحكومية ببذل الجهود لوضع حد لعمليات الاغتيال التي استهدفت مواطنين عزلاً والقبض على منفذيها واحالتهم الى القضاء. وأشارت المنظمة الى أن جرائم الاغتيال التي طالت مؤخراً ناشطين واعلاميين في بغداد وعدة محافظات جنوبية قد تصاعدت بشكل خطير، بالاضافة الى الاختطاف والتهديد واستهداف ناشطين من خلال تفجير سياراتهم بالعبوات الناسفة.

من جانبه دعا رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي الحكومة العراقية الى تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية للمتظاهرين والمدونيين والنشطاء، مؤكداً أن ما يجري من عمليات خطف واغتيالات واخفاء قسري بحق المتظاهرين يخالف مبادئ حقوق الانسان. وكانت مصادر أمنية أعلنت، الأحد، مقتل الناشط، حقي اسماعيل العزاوي، على أيدي مسلحين مجهولين، فيما شيع أهالي حي الاعلام جثمان الناشط محمد جاسم الدجيلي الذي قتله مجهولون في شارع فلسطين، بسبب مشاركاته في التظاهرات الاحتجاجية.

