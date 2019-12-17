عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: طلب الرئيس العراقي برهم صالح من مجلس النواب تحديد الكتلة النيابية الاكثر عددا تمهيدا لتقديم المرشح لمنصب رئيس الوزراء الجديد في البلاد. وجاء في بيان حكومي أن الرئيس طلب من البرلمان «اعلامه بالكتلة النيابية الاكثر عددا المسجلة في الجلسة الاولى للمجلس في انعقاده الاول «وهي الكتلة التي يفترض دستوريا ان ترفع اسم المرشح لرئيس الجمهورية ليقدمه هو الى البرلمان للتصويت عليه.

على صعيد متصل يواصل الرئيس العراقي مشاوراته المكثفة مع قادة الكتل السياسية والفعاليات الشعبية والاجتماعية والنخب الاكاديمية والنقابات والاتحادات المهنية لتكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبدالمهدي الذي استقال الشهر الماضي.

ودعا صالح الى اختيار رئيس حكومة غير حزبي يقودها لمرحلة انتقالية يتم خلالها اجراء انتخابات مبكرة بقانون عادل ومفوضية مستقلة، فيما تم الاعلان عن تسليم الحكومة المستقيلة لمهامها يوم الخميس.

وأكد صالح خلال مشاوراته المستمرة على «ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والتوقيتات الزمنية المحددة لضمان تولي رئيس الحكومة الجديدة مهمة ادارة المرحلة الانتقالية، وصولًا الى انتخابات نيابية تجري بموجب قانون انتخابات عادل وبادارة مفوضية انتخابات مستقلة».

في المقابل أكد نائب عن تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان الشعب هو «الكتلة الأكبر» لاختيار المرشح الجديد لرئاسة الوزراء وقال النائب عن تحالف «سائرون» فيصل العميري، في بيان ان «الكتلة الأكبر الفائزة الآن والتي سلمت رئيس الجمهورية كتابا رسميا عن تخويلها وتنازلها للشعب كون الشعب هو الكتلة الأكبر لذلك فعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الالتزام بذلك». وأضاف «حسب تفسير المحكمة الاتحادية فسائرون (54 من أصل 329 مقعدا في البرلمان) هي الكتلة الأكبر الفائزة الآن، لذلك فعلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الالتزام بذلك وسائرون تنازلت وخولت (الشعب الكتلة الأكبر) بالاختيار أما اذا أعلن عن كتلة أخرى غير سائرون ككتلة أكبر، فهذا يعني أن بقية الكتل هي من سترشح وهي من تختار وبشكل غير دستوري».

