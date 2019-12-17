عربيات ودوليات

طهران – الوكالات: أعلن مسؤول ايراني منع دخول حاملي الجنسية العراقية الى ايران عبر معبر «شذابة» في محافظة خوزستان غربي البلاد، بسبب انعدام الأمن في العراق. وقال مدير معبر «شذابة» أحمد سبهاني انه منذ أسبوعين تم منع حجاج عراقيين كانوا ينوون زيارة أماكن مقدسة في ايران، من الدخول الى البلاد. وأشار سبهاني الى أن نسب الصادرات غير النفطية الى العراق قد شهدت انخفاضا وفقا لتصريحات أدلى بها الى وكالة «ارنا» الرسمية.ولم تتوقف التبادل التجاري بين العراق وايران اذ أعلن مدير مؤسسة المعايير في محافظة ايلام الايرانية مهناز همتي، السبت، انه تم تصدير نحو 100 ألف طن من السلع بين الحدود العراقية والايرانية، منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

