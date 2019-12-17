عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: سربت صحيفة «يسرائيل هايوم» الناطقة بالعبرية، معلومات عن مشروع اسرائيلي لتحصيل تعويضات عن ممتلكات اليهود في الدول العربية. وبحسب الصحيفة فان «المشروع السري» قد بدأ العمل عليه قبل عامين، قامت من خلاله تل ابيب باحصاء وتقدير قيمة هذه الأموال والممتلكات التي تركها اليهود، الذين هاجروا من هذه الدول الى اسرائيل. وذكرت صحيفة «أكا» ان اسرائيل بدأت فعلا بالتفاوض مع بعض هذه الدول العربية، لدفع تلك التعويضات والتي تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار والتي ستطالب بتعويضها. وبحسب الصحيفة، فان عملية تقدير قيمة تلك الممتلكات والأموال قد بدأت في عام 2002. وكانت المفاوضات مع الدول العربية قد بدأت في عام 2017 وقد اقر قانون المطالبة بتعويضات لليهود من الدول العربية في عام 2010. وقد نشر موقع «بي بي سي» في بداية العام الجاري ان اسرائيل تستعد لمطالبة 7 دول عربية وايران بمبالغ اجمالية قدرها 250 مليار دولار تعويضا عن ممتلكات اليهود الذين «أجبروا» على مغادرة البلدان العربية عقب تأسيس اسرائيل. الى ذلك افتتحت البرازيل مكتبا تجاريا في القدس فيما اكد مسؤول كبير ان الرئيس جايير بولسونارو ينوي الايفاء بوعده بنقل مقر سفارة بلاده الى مدينة القدس المتنازع عليها. وكان الرئيس بولسونارو قد اعلن خلال مؤتمر صحافي مع نتانياهو في القدس في ابريل عن قراره فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشؤون الاقتصادية في القدس. وتعهد الرئيس البرازيلي ايضا ان يحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارة بلاده الى المدينة المتنازع عليها. واحتلت اسرائيل القدس الشرقية عام 1967 وضمتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتتفق غالبية دول العالم على ان وضع القدس يجب ان يتم تحديده عبر مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية. ويحمل المكتب اسم الوكالة البرازيلية للتجارة والاستثمار «أبيكس». وأكد ادواردو بولسونارو نجل الرئيس البرازيلي والنائب في مجلس النواب خلال حديثه في الحفل ان نقل السفارة سيتم بالفعل وأن والده اكد ذلك. وبحسب النائب بولسونارو الذي يشغل ايضا منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان البرازيلي فان التأخير في تنفيذ هذه الخطوة مرده الى رغبة بلاده في التحضير الشامل لذلك ولتكون مثالا يحتذى به لبلدان اميركا الجنوبية الأخرى. ؤ