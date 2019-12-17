عربيات ودوليات

بيروت- الوكالات: طرد كلبة الجامعة الاميركية ببيروت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة من قاعة احتفالات في جامعتهم حسبما ظهر في مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. وقبل انطلاق حفل موسيقي في قاعة «Assembly Hall- الجامعة الأميركية» وعند وصول السنيورة الى الحفل ردد الحاضرون هتاف «برا برا برا سنيورة طلاع برا» وبالفعل استجاب رئيس الوزراء الاسبق سريعا وغادر القاعة. وكانت الجامعة الأميركية في بيروت قد دعت السنيورة لإلقاء كلمة بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد، وشغل السنيورة منصب رئاسة الوزراء في الفترة بين 2005 إلى 2009، قبل أن يتسلمها رئيس الوزراء المستقيل سعد الدين الحريري.

