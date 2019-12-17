عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، ان هناك اجهزة مخابرات تستخدم بعض المواقع الالكترونية وشبكات التواصل لايذاء دول اخرى. وجاء تصريح السيسي خلال كلمة القاها في جلسة «الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟» ضمن فعاليات اليوم الثالث لـ«منتدى شباب العالم» في شرم الشيخ، حيث دار الحديث عن شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها.

واعتبر السيسي انه «لا بد من وضع ضوابط للتعامل مع المواقع الالكترونية الداعية للارهاب، والتي تقوم بتجنيد الشباب وتحولهم لقتلى وارهابيين وتطرح الأفكار المتطرفة».

وذكّر بأنه طالب في الأمم المتحدة قبل 5 سنوات بوضع ضوابط للتعامل مع هذه المواقع لكن حديثه «لم يؤخذ بعين الاعتبار»، مؤكداً ان «هذه المواقع والشبكات تستخدم من جانب العناصر الارهابية للترويج لأفكارهم الهدامة وتحويل حياة البشر والدول لخراب ودمار». وتساءل الرئيس المصري عن ماهية القوانين والقيم التي يجب ان تحكم وتنظم هذا التقدم التكنولوجي الكبير، مضيفاً انه كمسؤول يعلم ان بعض الأجهزة المخابراتية تستخدم هذه الشبكات «لايذاء بعض الدول التي تخرج عن الصف».

وتدارك السيسي مؤكداً انه يعلم ان كلامه «خطير»، وأن «أي مسؤول لا يستطيع التحدث بهذه الطريقة»، لكنه اكد انه يقول كلامه هذا من منطلق «الانسانية»، وليس من موقعه ووظيفته كمسؤول.

وطالب السيسي بالاهتمام بهذه القضية وببقاء الوعي حياً حولها، «لأنه ليس هناك خيار آخر»، حسب تعبيره.

من جانب آخر، كشف الرئيس السيسي، عن الموعد النهائي لانتقال الحكومة بكامل هيئتها الى العاصمة الادارية الجديدة.

وقال السيسي خلال مشاركته في جلسة «الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، صباح امس، ان الحكومة ستنتقل بالكامل الى العاصمة الادارية الجديدة اعتبارا من منتصف العام المقبل.

وتابع: «اعتبارا من منتصف العام المقبل 2020، ستنتقل الحكومة بالكامل من العاصمة القديمة الى العاصمة الادارية الجديدة».

وأوضح: «هذا الانتقال سيشمل انتقال بأنظمة تكنولوجية حديثة، لتقليل الخطأ البشري وتوفير الوقت».

كما اشاد السيسي بالدور الهام الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في تقليل الخطأ البشري وانعدام الفساد.

ويعقد منتدى شباب العالم في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر ، بمشاركة ما يقارب الـ7 آلاف مشارك من جميع انحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي. ويناقش المنتدى موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من اجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

