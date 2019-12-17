عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: اقترح زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر طلب شهادة اربعة اشخاص من بينهم كبير موظفي البيت الابيض بالانابة ميك مولفاني ومستشار الامن القومي السابق جون بولتون في محاكمة الرئيس الاميركي دونالد ترامب المتوقعة في يناير المقبل.

وقال شومر في رسالة وجهها الى زعيم الاغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ يؤمنون بوجوب ان تكون هذه المحاكمة نزيهة وتأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق ذات الصلة. واضاف انه «يجب الا تقتصر المحاكمة على جميع الادلة فقط بل يجب ان تجتاز اختبار العدالة مع الشعب الاميركي». واتهم الديموقراطيون الرئيس ترامب بتعريض الدستور والامن القومي للولايات المتحدة للخطر وتقويض نزاهة الانتخابات التي ستجري العام المقبل بطلبه من رئيس اوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي اجراه يوليو الماضي التحقيق مع خصمه السياسي عضو الحزب الديموقراطي جو بايدن.

واعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب أن سوء سلوك ترامب يرقى إلى مصاف «جريمة قيد التنفيذ» تهدد الديموقراطية في البلاد. واعرب رئيس اللجنة النيابية الديموقراطي جيري نادلر عن استيائه إزاء إعلان أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ مسبقا أنهم حسموا قرارهم بتبرئة الرئيس من دون سماع الأدلة أو الشهادات. الى ذلك أقر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي بـ«إهمال حقيقي» في تعاطي «إف. بي. آي» مع أمر لمراقبة مستشار في حملة ترامب يرتبط بصلات مع روسيا. والمستشار كارتر بايدج كان موضع شكوك لدى «إف. بي. آي» منذ فتح المكتب تحقيقا في تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. لكن جيمس كومي الذي كثيرا ما دافع عن «إف. بي. آي» بوجه هجمات الرئيس دونالد ترامب أقر في مقابلة مع «فوكس نيوز صنداي» أن بايدج عومل بشكل غير منصف وأن طلب مكتب التحقيقات الفدرالي مراقبته، والذي وقعه كومي» كان يحتوي على «أخطاء كبيرة». وقال كومي الذي أقاله ترامب عام 2017 «هناك إهمال حقيقي. 17 شيئا كان ينبغي أن تكون في الطلبات أو على الأقل أن تناقش وتصنّف بشكل مختلف. لم يكن الأمر مقبولا».

