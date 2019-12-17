آراء

تشهد الكويت هذه الأيام تزايد حالة الفوضى المرورية والزحمة، وهي حالة تتزايد على ما يبدو مع التأخير في اعلان الحكومة، فحتى السيارات بدأت تعيش توتر اللحظات الأخيرة، واحتقان العلاقة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي يترتب عليها شكل المشهد السياسي القادم والذي سيكون بلا شك اكثر حدة وسخونة مما كان عليه خلال الفترة الماضية، وهي نتيجة طبيعية ايضا بفعل قرب الانتخابات البرلمانية والتي من الممكن ان تكون في اي لحظة في حال تم اعلان عدم التعاون ما بين السلطتين حتى اضحى هذا السيناريو الأكثر توقعا من جميع المراقبين السياسيين والبرلمانيين.

لنعود الى الفوضى المرورية، والحقيقة ان تلك الفوضى يجب ألا تقلل من حظ البعض من المخلصين والعاملين في وزارة الداخلية، ولكن ايضا تطالعنا اخبار الصحف بشكل يومي عن تجاوزات البعض الآخر من العاملين او الاستهتار بهذه المهنة، فهناك الكثيرون الذين يسيئون استخدام السلطة متى ما توافرت لديهم وهي بلا شك تعبر عن حالة من شعور بالنقص او القصور او العقدة من شيء ما، إلا ان الحقيقة ان هذه المهنة هي واجهة البلد في حكم القانون وتطبيقه بدلا من الإساءة اليه في العديد من المعاملات اليومية بدءا بالمطار ومرورا بالطرق ووصولا الى المعاملات الشخصية اليومية المهمة التي تهيمن عليها هذه الوزارة.

ازمة الطرق كانت ولا تزال دون حلول.. فاستهتار السائقين من مواطنين ومقيمين مشاهد يومية تراها عبر السرعة والتسابق على حارات الأمان وعلى مرئ ومسمع من الدوريات، بالإضافة الى ازمة التحكم في اشارات المرور بفعل غياب غرف التحكم او البرمجة السليمة وهي ازمة لم تعد موجودة في كثير من الدول المتقدمة والكويت يفترض ان تكون في طليعتها. ضبط ازمة المرور وفرض احترام قوانين الدولة هي ظاهرة تعكس حالة الارتياح لدى المقيمين فيها من جميع الجنسيات، بالإضافة الى ما لها من انعكاسات ايجابية على سمعة الكويت، فالمرور واجهة ومرآة لنا، وعلينا الاهتمام به واحترام قوانينه بتعاون جميع المعنيين.

