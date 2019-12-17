آراء

كما نعرف جميعا أن القوانين الثلاثة التي أقرت من قبل مجلس الأمة الموقر ووجدت ترحيباً ومباركة حكومية وهم المطبوعات 2006، والمرئي والمسموع 2007، والإعلام الإلكتروني 2016، وتم العمل بالفعل في كل قانون بسنة صدوره وكان الأمل أن تكون هذه القوانين دافعا لمزيد من الحريات وتحسين صورة الكويت عالميا من حيث حرية الإعلام والصحافة حيث كانت الكويت بعام 2013 م تحتل المركز 77 في تصنيف حرية الصحافة عالميا، ومع العمل بالقوانين الثلاثة تواصل فقد الكويت لمعدل الحريات إلى أن وصل الحال بنا أن نحصل المركز 105 في عام 2018 م حيث خسرت الكويت 28 مركزاً في ترتيب حرية الصحافة خلال 5 سنوات مضت وعلى الصعيد العربي استقر ترتيب الكويت من حيث حرية الصحافة بالمرتبة الـ3 بعد تونس ولبنان.

والسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح شديد لماذا فقدنا 28 مركزا في تصنيفنا العالمي في حرية الصحافة والرأي؟ هل بسبب هذه القوانين الثلاثة؟ أم بسبب عدم فهم الحرية لدى المواطن الكويتي؟ أم هي نتيجة طبيعية لما مرت وتمر فيه المنطقة العربية والإسلامية؟ ومع كل هذه الأسئلة نقول الكويت لا تستحق أن تتراجع وهي تستحق الأفضل، ومع استمرار تطبيق هذه القوانين بات الحذر والابتعاد عن إبداء الرأي هو غاية العديد من الكويتيين حتى لا يكونوا هدفا للقوانين المذكورة وضحايا لهذه القوانين كثر، وفي خضم ما نحن فيه من تراجع بمستوى حرية الصحافة نجد جهوداً حكومية ظهرت للسطح من خلال وزارة الإعلام حيث قامت بتشكيل لجنة لدراسة التشريعات الإعلامية بالتعاون مع أعضاء المجتمع المدني المهتمين بهذا الشأن وتم عقد عدد من الاجتماعات لهذا الغرض، وبعد هذا نجد النواب الكرام وهم يعيشون دور الانعقاد الأخير لهم بعمر هذا المجلس وبعد مرور ثلاث دورات انعقاده اكتشفوا أنه بات من الضروري أن يصححوا ويعدلوا مسار هذه القوانين ولكن اقتصر تصحيح اللجنة الإعلامية البرلمانية على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع على أضيق نطاق حيث استبدل عقوبة الحبس للإعلاميين بالخدمة الاجتماعية وهذا أمر محمود منهم لكون لا يعقل أن تسجن وتقيد حريتك بسبب أنك قلت رأيك ولكن الغريب والعجيب أن ترفع اللجنة التعليمية المسؤولية الجزائية عن المسؤولين عن التحرير وتقتصرها على الكاتب فقط. والسؤال هنا لأعضاء اللجنة الكرام هل الكاتب يحق أن ينشر رأيه دون الرجوع للمسؤولين عن التحرير؟ أم هذه حماية وتحصين للبعض؟ ومع إضافة ان يكون مدير القناة حاملا شهادة الدبلوم ومع البكالوريوس وخبرة إعلامية خمس سنوات وهل يعقل أن مدير عام قناة يحمل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم وممثل الأمة والنائب يقرأ ويكتب فقط؟ هل مدير عام القناة أهم وأخطر من النائب الكريم الذي يراقب ويشرع؟ والسؤال المهم والأهم للأعضاء اللجنة التعليمية الكرام لماذا التعديل اقتصر على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع فقط وتم استبعاد قانون الإعلام الالكتروني؟ هل يعني هذا أن قانون الإعلام الالكتروني صحيح وجيد بحيث يرضي طموح المواطن الكويتي؟ وهل القانون الالكتروني جعل الكويت تحتل المراكز الأولى والمتقدمة من حيث الحريات؟ وهل فعلا مشاركة ممثلي المجتمع المدني ذات فعالية ويؤخذ برأيهم؟ أو هي دعوة لإكمال الصورة الجماعية وبراءة ذمة؟ وهل هذه التعديلات فعلا سترى النور أم هي من طقوس الانعقاد الأخير والعرض الإعلامي؟

وهنا التمني للجنة التعليمية والنواب كافة والحكومة الرشيدة الكويت بحاجة لقانون واحد فقط يجمع كل صور الإعلام من مطبوعات ومرئي ومسموع والالكتروني بشروط وطلبات وعقوبات موحدة بدل ما نحن فيه اليوم قوانين ثلاثة كل منها له عقوباته وشروطه وطلباته على حدة وكأن كل قانون جاء من مكان دون الأخر واهم المهم هو مسح وإلغاء عقوبة الحبس التي لم تكون موجودة بالقوانين التي سبقت القوانين الثلاثة المذكورة وأذكر نواب اللجنة التعليمية وكل نواب الأمة الكرام بمواد الدستور رقم (30) ورقم (36) ورقم (37) واعلموا أننا كمواطنين كويتيين مع الحرية الشخصية بكل صورها التي لا تضر المجتمع ولا تهدد امن الوطن وسلامته ونعلم علم اليقين أن حريتنا الشخصية تقف عندما تعارض حريات الآخرين وكونوا مشرعين لأنفسكم كمواطنين ولأبنائكم وذويكم، والحين ما بقي كلام إلا الدعاء لرب العالمين سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء ويبعدهم عن أحباب المصالح الشخصية الضيقة، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: صج في نائب سابق أعلن ترشيح نفسه للانتخابات القادمة أتبع طريقة جديدة للتواصل مع أهالي دائرته الانتخابية حيث يزورهم بالمقبرة وقت الدفان فقط؟ الجواب في نظرية مكيافيلي «الغاية تبرر الوسيلة» وأنت أعقل يا مواطن.

