آراء

عندما تشكلت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية في مجلس الأمة كان هدفها الأساسي محاربة كل المظاهر السلبية التي تطرأ على المجتمع الكويتي بل ومن شأن صلاحيات هذه اللجنة أن تضع القوانين الرادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب أمر من شأنه أن يلحق الضرر بالآخرين ومن أمثلة تلك القوانين التي أفرزتها تلك اللجنة قانون المعاكسات وتشديد العقوبة على مرتكب ذلك الفعل وغيره من القوانين، ولكن تناست تلك اللجنة أن تحارب ظواهر سلبية كثيرة يرتكبها معظم نواب مجلس البرلمان الذين يشرعون القوانين والعقوبات وعلى سبيل المثال لا الحصر من يرتكبون أعمالاً مخالفة للقانون ويرفضون أن يطبقوها على أنفسهم مثل النائب الذي رفض أن توجه له دورية المرور مخالفة بل وتمادى في إهانة عسكري الدورية بحجة أنه نائب فوق القانون.

أيضاً من تلك الظواهر السلبية التي يجب أن تحارب بقوة ظاهرة المحسوبية والواسطة والتي يستغل عضو البرلمان منصبه من أجل توظيف ابنائه وأبناء قبيلته وأيضاً الفزعة لأشخاص خارجين على القانون ومجرمين بحجة أنهم أبناء ربعهم ودائرتهم.

أما عن المناقصات فحدث ولا حرج فإنها تكون لهم وحدهم وإذا لم ترسَ عليهم المناقصات فانهم يستخدمون أدواتهم الدستورية في استجواب الوزير الفلاني واتهامه بالفساد. حتى أنهم قادرون على الضغط عليه حتى يقدم استقالته كما حدث لبعض الوزراء السابقين، أيضاً من الظواهر السلبية الانتخابات الفرعية والطائفية التي يقومون بها على مرأى ومسمع من الجميع مع أن القانون ينص على تجريم تلك الظاهرة.

ومن الظواهر السلبية التي ترتكب تحت قبة البرلمان سفرات النواب الأسبوعية التي ليس لها أي منفعة وفائدة سوى للوناسة وتكلف الدولة ملايين الدنانير حيث توزع عليهم رحلات المصاريف والسفريات إلى كل أنحاء العالم بلا أي وازع.

إن ما يقوم به أعضاء مجلس الأمة ويرتكبونه من مظاهر سلبية بلا شك أنها أفعال تؤثر على المجتمع وعلى قيمه وأخلاقه وتوجد داخل المواطن الحقد والكراهية بسبب استغلال المناصب والنفوذ لأنها أفعال خارجة على القانون لذا يجب أن نضع لهذه الظواهر السلبية حداً وأن يقف الشعب بوجه كل نائب فاسد بل وعلى من انتخب هؤلاء الفسدة أن يوقف هؤلاء الذين جاءوا لخدمة مصالحهم الخاصة وليس لخدمة الوطن.

إن مجلس الأمة الحالي ومنذ انتخابه منذ أربع سنوات ليس له أي انجاز يحسب له حيث عطلوا الشعب ومصالح الدولة بأمور تافهة واستجوابات فارغة لم يستفد منها المواطن البسيط سوى الصراخ وضياع أحلامه.

