آراء

في مزرعة فالح العزب الوجيهة في منطقة الوفرة الزراعية تنتصب شجرة جرداء فقدت أغصانها المورقة وخضرتها النضرة، تنتصب وسط مشتلها البديع ومركز تسويقها الزاخر المطلّ على شارع محمد الجلّال السهلي محفور عليها عبارة «الأشجار تموت واقفة».

هذه العبارة «الشامخة» في مزرعة فالح العزب استدعت من ذاكرتي قصيدة رائعة للشاعر الأمير خالد الفيصل آل سعود بذات العنوان: «الأشجار تموت واقفة» وجاء فيها:

يموت الشجر واقف وظل الشجر ما مات

رياح الدهر تصرخ وهي تجرح جنوبه

لك الله شجر للموت ما ترخي الهامات

بقت وقفتك يا رافع الراس مهيوبة

شجوني لها مع وقفتك يا شجر وقفات

عيون النظر مع نظرة الفكر مصحوبة

شموخ الشجر عبرة لمن يفهم الشارات

والإنسان في غفلة والأيام محسوبة

ارد النظر لاشك يا نظرتي هيهات

أبا ستوعب العبرة بالاشجار مكتوبة

وانا يعتريني ضعف الإنسان والهفوات

أروم العزايم يوم وأيام مسلوبة

أبظهر عن الدنيا مع حامل النظرات

وأسافر عن العالم على غايم دروبه

وأبرسم على غيمة دروب الهوى بسمات

وأبنشر كلام الحب طرب وطروبه

وأغنّي بها سامر وأقوم بها عرضات

وأبترك ثرى الدنيا لمن كان مطلوبه

شجرة المزارع فالح العزب جعلتني أردّد وأنا أهمّ بركوب سيارتي بعد استمتاعي برؤية مشتل العزب ومركز تسويقه الزاخر بالخضرة النضرة والثمر الزاهر قول الشاعر الأمير خالد الفيصل الذي أنشد تلك القصيدة لما توفي أبوه وأبونا نحن العرب الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه قبل حوالي ثلاثة عقود من الزمان وخصوصاً أبياته القوية الراسخة:

يموت الشجر وظل الشجر ما مات

لك الله شجر للموت ما ترخي الهامات

بقت وقفتك يا رافع الرأس مهيوبة

فالشجرة وإن ماتت تبقى واقفة شامخة متجذرة في أرضها الطيبة، ظل الشجر الذي لا يموت هنا حتى لو ماتت الشجرة ..رمز للذكرى الطيبة للمتوفى ..

فالشخص العظيم تبقى ذكراه خالدة عظيمة بين الورى في وطنه، وخارج وطنه.

سمعة الرجل الكريم لا تموت بموته أو فناء جسده .

تمعّن في التاريخ الصادق الحقيقي الذي كتبه رجال التاريخ المنصفون ستتأكد أن العظماء أمثال الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود لا يموتون، أعمالهم تخلّدهم، وقد جسّد هذا المعنى الشاعر الأمير خالد الفيصل بقوله الجزل الرصين:

يموت الشجر واقف وظل الشجر ما مات

لك الله شجر للموت ما ترخي الهامات.

أنا ممنون منك كثيراً يا أخي الكبير وصديقي العزيز فالح العزب، وممتن معا؛ فقد ذكّرتني شجرتك الباسقة الواقفة كالطود الشامخ وسط مزرعتك الخلابة في الوفرة بالملك فيصل السعودي، ملك القدس الشريف ملك الشرف العربي والإسلامي.. والعبرة.. هنا:

أن الرجل الحقيقي صامد راسخ ثابت

رياح الدهر تصرخ وهي تجرح جنوبه

بدلا من أن يصرخ هو وهي تجرح جنوبه

الرجل الحقيقي كالشجرة يموت واقفا

عالي الهامة مرفوع الرأس ولا يصرخ متوجعا مهما كانت سطوة الرياح التي تضرب جنوبه وتعصف به من كل جانب.

