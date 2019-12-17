دوليه

أنقذ الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد من هزيمة ثانية هذا الموسم، وذلك بادراكه التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع من مباراته ومضيفه فالنسيا أول من أمس في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي.

وبدا فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في طريقه لتكرار سيناريو المواجهة الأخيرة مع فالنسيا حين سقط الموسم الماضي على ملعب «ميستايا» بنتيجة 1-2، وذلك بتخلفه حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع إلا أن بنزيمة أنقذه وجنبه هزيمة ثانية بعد التي تعرض لها في 19 أكتوبر على يد ريال مايوركا (0-1).

وفرط ريال بفرصة ثمينة لانتزاع الصدارة من برشلونة وعاد ليصبح على المسافة ذاتها من النادي الكاتالوني الذي تعادل بدوره مع ريال سوسييداد السبت 2-2، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين غدا في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة.

وشدد زيدان بعد اللقاء في حديث لتلفزيون النادي أنه «كان من المهم جدا ألا نخسر. إنها نقطة مستحقة»، معتبرا أن فريقه كان قادرا على التسجيل في الشوط الأول لكن «يجب أن نكون سعداء بما حصل لأنه عندما تكون متخلفا على ملعب صعب مثل هذا الملعب، مع بقاء القليل من الوقت، فالمشاعر تكون سيئة». واستطرد «لكننا لم نستسلم، شعرنا أنه ما زال بإمكاننا الحصول على شيء ما، وحصلنا عليه. حققنا نتيجة جيدة... يجب أن نواصل على هذا المنوال، ننتظر مباراة جميلة غدا».

ورغم لجوء زيدان الى الويلزي غاريث بيل والبرازيلي فينيسيوس جونيور بدلا من إيسكو والبرازيلي الآخر رودريغو، عجز ريال عن كسر التعادل بل وجد نفسه متخلفا في وقت قاتل من اللقاء عندما لعب الدنماركي دانيال واس كرة عرضية عجز قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران عن قطعها، فوصلت الى كارلوس سولير الذي تابعها في شباك كورتوا (78).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع حين ترك كورتوا مرماه وتوجه الى منطقة فالنسيا لمحاولة مساعدة زملائه عقب ركلة ركنية، فوصلت الكرة الى البلجيكي الذي حولها برأسه فصدها الحارس خاومي دومينيك، لكنها سقطت أمام بنزيمة الذي تابعها في الشباك والتحق بنجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الى صدارة الهدافين (12 هدفا).

وعلى ملعب «رامون سانشيز بيسخوان»، مني إشبيلية الثالث بهزيمة أولى منذ السادس من سبتمبر، وذلك على يد ضيفه فياريال 1-2. وكانت الفرصة قائمة أمام إشبيلية لكي يصبح على المسافة ذاتها من ريال ولو موقتا وعلى بعد نقطة من برشلونة، إلا أنه وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة 13 بكرة رأسية للاعب ريال السابق راوول ألبيول الذي دافع عن ألوان النادي الملكي بين 2009 و2013.واعتقد النادي الأندلسي أنه سيخرج من اللقاء بنقطة على أقل تقدير بعدما ادرك التعادل في الدقيقة 63 عبر لاعب برشلونة السابق منير الحدادي بعد تمريرة من إبن ريال مدريد سيرخيو ريغيليون.إلا أن فياريال كان له كلمة مختلفة وخطف الفوز بفضل هدف للبديل الكاميروني كارل توكو إيكامبي بعد تمريرة من مانو تريغيروس (74).وتجمد رصيد إشبيلية عند 31 في المركز الثالث، فيما رفع فياريال رصيده الى 22 في المركز الثالث عشر. وصعد خيتافي الى المركز الرابع، الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أمام أتلتيكو مدريد وصيف البطل وريال سوسييداد، وذلك بفوزه على ضيفه بلد الوليد 2-0. وفرط سلتا فيغو بفوزه الرابع هذا الموسم وفرصة ترك منطقة الخطر واكتفى بالتعادل 2-2 مع ضيفه ريال مايوركا. وأنقذ ريال بيتيس نقطة من مباراته ومضيفه الجريح إسبانيول الأخير، رفع بها رصيده الى 23 في المركز الثاني عشر، بتعادله معه 2-2.

