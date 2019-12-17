دوليه

يدخل الهلال السعودي الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2019 اليوم مستعيدا الماضي في مواجهة مدربه السابق البرتغالي جورجي جيزوس، بأمل البناء للمستقبل وتجاوز عتبة فلامنغو البرازيلي نحو النهائي، كما يلعب اليوم السد مع الترجي لتحديد المركز الخامس.

وسيكون الفريق السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام فرصة أن يصبح ثالث فريق عربي يبلغ نهائي البطولة في نسختها السادسة عشرة المقامة حتى 21 ديسمبر في قطر، بعد الرجاء البيضاوي المغربي (خسر نهائي 2013 أمام بايرن ميونيخ الألماني) والعين الإماراتي (خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد الإسباني)، عندما يلاقي على ستاد خليفة الدولي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.

ويخوض الهلال نصف النهائي بعد فوزه على الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا بهدف نظيف للمهاجم الفرنسي البديل بافيتيمبي غوميس، بينما يبدأ فلامنغو المشاركة من نصف النهائي.وعلى رغم أن فلامنغو هو المرشح نظريا، بالنظر الى فارق الخبرة والتاريخ، للتأهل في مشاركته الأولى أيضا، يأمل الهلال في البناء على ما لقّنه إياه المدرب الحالي للفريق البرازيلي، لتحقيق الفوز عشية نصف النهائي الثاني بين ليفربول الإنكليزي ومونتيري المكسيكي.

من جانب آخر أكمل ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا أول من أمس، عقد الأندية الحاضرة الى الدوحة لخوض كأس العالم للأندية، مع تأكيد مدربه الألماني يورغن كلوب بحثه عن تحقيق «تاريخ» جديد للنادي بلقب أول.

ووصلت تشكيلة الفريق الأحمر مساء الى الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) واللجنة المحلية المنظمة، وتضم غالبية لاعبيه الأساسيين باستثناء مصابين آخرهم المدافع الكرواتي ديجان لوفرن.ويسعى ليفربول الى إحراز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وهو يبدأ مشاركته من الدور نصف النهائي غدا بمواجهة مونتيري المكسيكي على ستاد خليفة الدولي، أحد الملاعب المضيفة لمونديال قطر 2022.

