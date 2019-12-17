دوليه

حقق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزا سهلا في ختام المرحلة 18 من الدوري الفرنسي، بنتيجة 4-0 على مضيفه سانت إتيان المنقوص عدديا منذ الدقيقة 25، ليعزز بذلك صدارته بعد أن حسم لقب «بطل الخريف» الشرفي. وسجل للنادي الباريسي الارجنتينيان لياندرو باريديس (9) وماورو إيكاردي (72) وكيليان مبابي (43 و89). وكان نادي العاصمة الذي رفع رصيده إلى 42 نقطة ضمن لقب بطل الخريف بعد تعادل ملاحقه مرسيليا (35 نقطة) مع متز 1-1 السبت، علما أن النادي الباريسي يملك ايضا مباراة مؤجلة امام موناكو، ما يعني انه سيكون بطلا لدور الذهاب المؤلف من 19 مرحلة. وسريعا افتتح سان جرمان التسجيل بفضل باريديس الذي تابع على «الطاير» كرة انقذها المدافع المخضرم ماثيو ديبوشي عن خط مرمى فريقه(9). وتلقى صاحب الارض ضربة موجعة بعدما رفع حكم المباراة البطاقة الحمراء مباشرة بوجه العاجي جان - أود أهولو بعد خطأ على باريديس (25). وفي خضم الهجمات على مرمى سانت إتيان، مرر نيمار كرة في العمق إلى مبابي الذي سيطر عليها وانفرد بالحارس ستيفان روفييه وسدد بيمناه في المرمى (43). وأهدر نيمار ركلة جزاء صدها القائم الايسر (62).ووجه إيكاردي الضربة القاضية لسانت إتيان بعد تمريرة عرضية من لافين كورزاوا بدلت مجراها بعد اصطدامها بقدم ديبوشي (72)، رافعا رصيده الى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم. وختم مبابي الاستعراض التهديفي لفريقه بالهدف الرابع بعد كرة في العمق سيطر عليها وتجاوز فوفانا قبل أن يخدع الحارس روفييه بتسديدة قوية بينية بيمناه في الاتجاه المعاكس (89)، ليهز الشباك للمرة التاسعة في الـ «ليغ 1» هذا الموسم.

وحقق رين النقاط الثلاث بفضل لاعب وسطه الشاب إدواردو كامافينغا (17 عاما).

