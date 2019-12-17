دوليه

قال فريدي ليونبيرغ، مدرب آرسنال المؤقت، إن النادي يحتاج إلى الإسراع في التعاقد مع مدرب جديد، بعد الخسارة (3-0) على أرضه أمام مانشستر سيتي، أول من امس، في الدوري الإنكليزي.وسدد الفريق اللندني كرة واحدة نحو المرمى، في الشوط الأول، ولم يصوب أي كرة في الشوط الثاني، ليتعرض للهزيمة الثالثة تواليا على أرضه، في كل المسابقات. وإلى جانب البحث عن حل سريع لمنصب المدرب، أشار ليونبيرغ إلى أنه يعمل مع جهاز منشغل بأمور أخرى، إذ يعمل بير مرتساكر كمساعد للمدرب، إضافة إلى إدارة أكاديمية النادي. وقال ليونبيرغ للصحافيين بعد المباراة «إنه لشرف كبير أن يفعل ذلك، لكن بير يشغل منصبين.. سبق أن قلت إن (موقف المدرب) يحتاج إلى حسمه، وسيكون من الجيد اتخاذ قرار، بغض النظر عن تفاصيله». ولا يملك أرسنال مدربا بدوام كامل، منذ إقالة أوناي إيمري، في نهاية نوفمبر الماضي. ويقبع آرسنال في المركز التاسع بالدوري، برصيد 22 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المربع الذهبي.