دوليه

أضحى يوفنتوس على المسافة ذاتها من إنتر، بعد أن فرط الأخير بفوز في متناوله أمام مضيفه فيورنتينا واكتفى بالتعادل 1-1 بعد تلقيه هدفا في الوقت بدل الضائع أول من امس في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي. وتغلب يوفنتوس أول من امس على أودينيزي 3-1 بفضل ثنائية لرونالدو، ثم أهداه فيورنتينا لاحقا فرصة بأن يصبح على نفس المسافة من إنتر ولكل منهما 39 نقطة مع أفضلية الأهداف لصالح الأخير، بما أنه لا تعتمد قاعدة المواجهتين المباشرتين إلا بعد أن يلتقي الفريقان المعنيان ذهابا وإيابا (فاز يوفنتوس على إنتر 2-1 في معقل الأخير خلال المرحلة السابعة). وكان إنتر في طريقه لتحقيق فوزه الثالث عشر بعد أن تقدم منذ الدقيقة الثامنة بهدف الإسباني بورخا فاليرو، إلا أن سيناريو المواجهة الأخيرة بين الفريقين حين عادل فيورنتينا 3-3 في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع، تكرر وحرم «فيولا» مضيفه من نقطتين بفضل هدف متأخر للصربي دوشان فلاهوفيتش (90+2).