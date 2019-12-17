دوليه

عندما تنطلق منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية اليوم، ستترقب جماهير ليفربول رؤية قدرة اللاعبين الشبان على استعراض إمكانياتهم خلال مواجهة أستون فيلا على ملعب «فيلا بارك». ونظرا لمشاركة ليفربول بطل أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، اضطر النادي الإنكليزي إلى الدفع بفريق من لاعبيه الشبان لخوض مباراته أمام أستون فيلا في افتتاح منافسات ربع النهائي ببطولة كأس الرابطة. وكان يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، لوح في وقت سابق بالانسحاب من بطولة كأس الرابطة، نظرا لتزامن منافساتها مع مونديال الأندية وذلك ضمن الجدول المزدحم للفريق خلال ديسمبر، لكن تقرر بعدها خوض المونديال بالفريق الأول والدفع بفريق من الشبان في بطولة الكأس.