loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الإصابة تنهي موسم ديباي


تأكد غياب ممفيس ديباي عن منتخب هولندا في نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل، بعدما كشف ناديه ليون الفرنسي اصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال الخسارة أمام رين بهدف نظيف في المرحلة 18 من الدوري المحلي اول من امس. وأفاد ليون في بيان أن ديباي سيغيب «لما لا يقل عن ستة أشهر» للاصابة، وذلك بعدما سبق لمدرب الفريق لويس غارسيا أن أعلن عن احتمال اصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى. واصيب ديباي في صراع مع لاعب رين المالي هاماري تراوري في الدقيقة 29، لكن تم استبداله مع نهاية الشوط الاول.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة