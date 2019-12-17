دوليه

تأكد غياب ممفيس ديباي عن منتخب هولندا في نهائيات كأس أوروبا المقررة الصيف المقبل، بعدما كشف ناديه ليون الفرنسي اصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى خلال الخسارة أمام رين بهدف نظيف في المرحلة 18 من الدوري المحلي اول من امس. وأفاد ليون في بيان أن ديباي سيغيب «لما لا يقل عن ستة أشهر» للاصابة، وذلك بعدما سبق لمدرب الفريق لويس غارسيا أن أعلن عن احتمال اصابته بتمزق في الرباط الصليبي لركبته اليسرى. واصيب ديباي في صراع مع لاعب رين المالي هاماري تراوري في الدقيقة 29، لكن تم استبداله مع نهاية الشوط الاول.