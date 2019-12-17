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دوليه

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الصين تدعو أوزيل إلى زيارة شينجيانغ


اقترحت الصين امس على النجم الألماني لنادي أرسنال الإنكليزي مسعود أوزيل زيارة شينجيانغ، وذلك ردا منها على انتقاده لبكين في طريقة تعاملها مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع غرب البلاد. ورأى المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، أن اللاعب الألماني من أصول تركية، بنى موقفه من بكين استنادا الى «معلومات مغلوطة»، مضيفا «إذا أتيحت الفرصة للسيد أوزيل، سنكون سعداء بزيارته الى شينجيانغ لمعرفة» الوضع هناك.وكتب لاعب خط الوسط الجمعة تغريدة عبر حسابه على «تويتر» انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع في غرب البلاد، وأيضا عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الأويغور في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها.


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