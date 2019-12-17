دوليه

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واصل الأهلي انتصاراته بالدوري المصري الممتاز محققا الفوز السادس على التوالي وذلك على حساب حرس الحدود بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اول من امس ضمن الجولة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي.وأحرز عمرو السولية هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

ورفع الأهلي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بعد خوض 6 مباريات في الدوري وفي المقابل تجمد رصيد حرس الحدود عند 10 نقاط في المركز الثامن. وواجه الأهلي صعوبات في الوصول لمرمى حرس الحدود الذي دافع ببسالة بناء على تعليمات مدربه المميز طارق العشري.وحاول الأهلي إرسال كرات عالية من العمق والأطراف في بداية المباراة وحرمت العارضة جونيور أجاي من التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 16 بعدما منحه عمرو السولية كرة رائعة بالكعب وضعت النيجيري في مواجهة المرمى لكن تسديدته ضلت طريقها الى المرمى. وشارك وليد سليمان في الدقيقة 58 على حساب مهاجم الفريق وليد أزارو ليتقدم أجاي لمركز رأس الحربة الوحيد. وتصدت العارضة من جديد لكرة من محمد مجدي «أفشة» الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء.وأجرى مدرب الأهلي السويسري رينيه فايلر التبديلين الثاني والثالث دفعة واحدة في الدقيقة 75 بمشاركة مروان محسن ومحمد هاني بدلا من محمود وحيد ومحمد مجدي «أفشة».

وأحرز السولية هدف الفوز في الدقيقة 81 بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها وسكنت شباك حرس الحدود.وفاز الإسماعيلي على إف سي مصر بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها.سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب همام طارق في الدقيقة 38 . ولاحت فرصة التعادل لإف سي مصر بالشوط الثاني بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للفريق أهدرها أحمد سعيد أوكا.وبتلك النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 13 نقطة في المركز السادس بينما تجمد رصيد إف سي مصر عند النقطة السابعة في المركز 14.

كما فاز سموحة على ضيفه أسوان بهدف نظيف أحرزه ناصر ماهر في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح أسوان في الدقيقة 90+1 بداعي لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء غير أن الهاني سليمان تصدى لها.ورفع سموحة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس وبقي أسوان بـ 5 نقاط في المركز الـ15.

