دوليه

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قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن تعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم «كهربا» غير مشروع في ظل ارتباطه بعقد مع القلعة البيضاء.وشدد على أن محمود الخطيب رئيس الأهلي يريد إحداث فتنة بين جماهير الزمالك والقلعة الحمراء.

وتابع: «التعاقد مع كهربا بلطجة وما كان يحدث في السابق هو أن الأهلي أو الزمالك يترك لاعب أو نتصارع على لاعب من الإسماعيلي مثلا لكن بهذه الطريقة لا».

وأكمل: «الخطيب يقوم بعمل فتنة في مصر وعقد كهربا مع الزمالك سليم وموثق داخل اتحاد الكرة المصري وقمنا بدفع الرسوم والدليل أنه انتقل إلى البرتغال ببطاقة مؤقتة».

وأضاف: «إذا كان عقد كهربا معنا غير صحيح فكيف لعب أول موسم وتقاضى أجرا عنه بناء على هذا العقد الباطل؟».واختتم: «لن أترك حقنا والفيفا سيحكم بيننا وهذه أول مرة الأهلي يحصل على توقيع لاعب من الزمالك وعقده سار حتى عام 2022».

وكان كهربا رحل عن الزمالك في الصيف الماضي بداعي انتهاء عقده مع الزمالك وعدم توثيق العقد الجديد.ووقع اللاعب مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ورفض الاتحاد المصري إرسال البطاقة الدولية له مؤكدا صحة عقده مع الزمالك.ولعب كهربا مع أفيس ببطاقة مؤقتة قبل أن يفسخ عقده وينتقل للأهلي. من ناحية أخرى طلب رئيس الزمالك فتح باب الاستبدال من جديد في شهر يناير المقبل.وقال: «الثنائي محمود كهربا والتونسي حمدي النقاز هربا من الزمالك وهذا ظرف قهري يجب أن نتحرك معه».

