دوليه

ابتعد الشارقة في صدارة الدوري الاماراتي بفارق 4 نقاط موقتا بعدما تخطى «التحدي الأصعب» وحسم القمة مع مضيفه النصر لصالحه 3-1 اول من امس، في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة.وسجل ريكاردو غوميز(20) وريان مينديز(39) وكلاهما من الرأس الاخضر، والبرازيلي رافائيل دوس سانتوس (90+5) اهداف الشارقة، وبراندلي كواسي من كوارساو(45) هدف النصر.وعزز الشارقة صدارته برصيد 23 نقطة مبتعدا بفارق 4 نقاط موقتا عن مطارده شباب الأهلي، فيما تجمد رصيد النصر عند 14 نقطة في المركز الخامس.واكد الشارقة الذي حقق فوزه السابع مقابل تعادلين طموحاته الكبيرة للاحتفاظ بلقبه، بعدما تخطى عن جدارة «التحدي الأصعب»، على حد تعبير مدربه عبد العزيز العنبري، في وصفه لمواجهة النصر الذي لم يخسر في اخر ثماني مباريات في كافة المسابقات تحت قيادة مدربه الجديد الكرواتي كورونسلاف يورشيتش.

واستعاد العين لغة الفوز بعد ثلاثة تعادلات بتخطيه مضيفه عجمان برباعية سجلها الجزائري عبدالرحمن مزيان (28) ومهند العنزي (44) والبرازيلي كايو كانيدو (55) وجمال معروف (90+5)، مقابل هدف بالنيران الصديقة سجله اسماعيل احمد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (3).

ورفع العين رصيده في المركز الثالث الى 18 نقطة، مقابل 8 لعجمان الثاني عشر.وفاز الجزيرة على ضيفه الفجيرة بهدف نظيف سجله محمد فوزي في الدقيقة 28.وصعد الجزيرة للمركز الثالث برصيد 17 نقطة، وبقي الفجيرة في المركز الثالث عشر قبل الأخير وله 6 نقاط.وحقق بني ياس فوزا متأخرا على مضيفه حتا بهدف نظيف سجله الاسباني بيدرو كوندي في الدقيقة 85، ليصعد الى المركز السادس برصيد 11 نقطة. فيما يقبع حتا في المركز الحادي عشر مع 8 نقاط.

