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حقق الجهراء انتصارا مهما على الشباب 78-75 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الـ 16 من دوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز كاظمة على العربي 84-54، والكويت على القرين 107-56، والقادسية على اليرموك 80-53.

وبهذه النتائج يتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 17 نقطة، يأتي بعده الكويت برصيد 16 نقطة، ثم الجهراء 15 نقطة، والقادسية والعربي واليرموك والشباب 14 نقطة، والقرين 13، وبرقان 10 نقاط، والصليبخات والنصر 9 نقاط، والساحل 8 نقاط، واخيراً التضامن 7 نقاط. ويقام الدور التمهيدي بنظام الدوري من قسم واحد على ان تتأهل الفرق الستة الاولى الى الدور الثاني الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين ثم تتأهل الفرق اصحاب المراكز الاربعة الاولى الى المربع الذهبي حيث يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي على ان يتأهل الفائزان الى المباراة النهائية التي ستقام بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مباريات. وبهذا الفوز اقترب الجهراء من حجز بطاقته إلى دور الستة حيث تتنافس 5 فرق على 3 بطاقات هي الجهراء والعربي واليرموك والشباب والقرين كما أن برقان يملك بصيص من الأمل في المنافسة على احدى البطاقات على اعتبر أن البطاقات الثلاثة الأولى مضمونة للكويت وكاظمة والقادسية الذين يغردون خارج سرب بقية الفرق من خلال فارق المستوى الفني بصورة واضحة تعكسها نتائج الفرق الثلاثة مع خصومهم.

وقدم الجهراء الساعي إلى حجز مكانه المعتاد مع فرق المقدمة والذي غير جلده هذا الموسم من خلال التنازل عن نجمين من اعمدته الاساسية إلى الكويت هما عبدالعزيز ضاري وتركي حمود الامر الذي تسبب في تراجع اداء الفريق، عرضاً مميزاً مكنه من التفوق على الشباب الذي تأثر بصورة كبيرة في غياب 4 من لاعبيه الاساسيين بسبب الايقاف.

وفي المباراة الثانية برهن الكويت والقادسية وكاظمة على أن المنافسة على اللقب ستنحصر بينهم بصورة شبة مؤكدة بعد أن اكتسح الأول القرين بفارق 51 نقطة 107-56،والثاني اليرموك بفارق 27 نقطة 80-53، والثالث العربي بفارق 30 نقطة 84-54 وهو ما يؤكد أن مستوى الثلاثي فارق بشكل كبير عن بقية الأندية التي تتنافس لمرافقتهم إلى الدور الثاني.

