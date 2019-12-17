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يشهد مضمار المغفور له الشيخ احمد الجابر في 02:30 عصر اليوم منافسات الاجتماع السابع لسباقات الخيل بنادي فروسية الفروانية الذي قيد فيه 64 جوادا وفرسا من مختلف الكلاسات اهمها الشوط الخامس للكلاس 1 على مسافة 1400 متر وقيد فيه 11 جوادا وفرسا من اقوى الجياد تتنافس على الكأس المقدمة من النادي. والجياد المشاركة في هذا السباق هي «جبل للفرماوي ورابح للبتال ونوماس خالد للسيحان وسلماني للحمود وصاهود للشرق ونبراس للخضر ومشرق للعضيلة وموطني للصالح وأخو نجله للقني وعمير للمطرقة ولعيون ناصر للشلاحي».

وخصص الشوط الاول للكلاس 4 على مسافة 2400 متر وقيد فيه 13جوادا وفرسا، والشوط الثاني خصص للكلاس 4 على مسافة 1200 متر وقيد فيه 18 جوادا وفرسا والشوط الثالث خصص للكلاس 3 على مسافة 1200 متر وقيد فيه ثمانية جياد والشوط الرابع خصص للكلاس 2 على مسافة 1850 متراً وقيد فيه 14 جوادا وفرسا.

