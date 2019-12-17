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خطف اليرموك نقطة ثمينة من الكويت المتصدر بتعادله معه 1-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز. سجل للكويت عبدالله البريكي (32) ولليرموك التونسي وسام الإدريسي (53 من ركلة جزاء) ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، فيما رفع اليرموك رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير. ولم يتجاوز الكويت هزيمته أمام القادسية في كأس السوبر الخميس الماضي وفشل في تحقيق انتصاره السادس في المسابقة لكنه حافظ على سجله خالياً من الخسارة، بينما فشل اليرموك في تحقيق انتصارة الأول في المسابقة. وأجرى السوري حسام السيد مدرب الكويت تغييرات على التشكيلة التي واجهت القادسية في كأس السوبر، فدفع بالحارس حميد القلاف، ورباعي الدفاع خالد القحطاني وحسين حاكم وفهد حمود وفهد الهاجري، وأمامهما الثنائي شريدة الشريدة والفرنسي عبدول سيسوكو مع فيصل زايد في الجهة اليمنى وعبدالله البريكي في الجهة اليسرى، وثنائي المقدمة يوسف ناصر ويعقوب الطراروة.

في المقابل، دخل مدرب اليرموك هاني الصقر المباراة بتشكيلة ضمت كل من: فيصل المكيمي وأحمد هاني وحمد السعيد وفرانك بيل ويوسف التناك ومبارك البناي وعلي عبدالرسول ومحمد الفارس ويوسف سعود والتونسي وسام الإدريسي وعذبي شهاب.

وفرض الكويت سيطرته على الشوط الاول ونجح في الوصول إلى مرمى اليرموك في أكثر من مناسبة لكن مهاجميه تفننوا في إضاعة الفرص، حتى جاءت الدقيقة 32 عندما تعرض يوسف ناصر للعرقلة خارج منطقة الجزاء فاحتسب الحكم ركلة حرة سددها عبدالله البريكي من فوق الحائط البشري ارتطمت بالقائم الأيمن وأكملت طريقها نحو المرمى.

وفي الشوط الثاني، حصل عذبي شهاب على ركلة جزاء بعد تعرضه للإعاقة من حارس الأبيض حميد القلاف، وتمكن الإدريسي من ترجمتها إلى هدف التعادل في الدقيقة 53. وسجل يعقوب الطراروة هدفاً في الدقيقة 75 لكن الحكم عبدالله الجمالي ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد (فار) التي اثبتت استخدامه يده في تسجيل الهدف. ورمى الكويت بثقله في الهجوم بالدقائق الأخيرة وأضاع الهاجري فرصة ثمينة لتسجيل هدف الفوز عندما حولة الكرة برأسه في أحضان الحارس من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

