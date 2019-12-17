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فوز وحيد للموسم الحالي للأخضر... فوز وحيد غير مطمئن.... فوز وحيد لفريق لم يتغير او يتطور أداؤه الفني طوال فترة التوقف الطويلة للدوري.... نعم هذا تحليلي الفني لمباراة العربي مع النصر قبل أيام قليلة ولا تطمئن الجماهير بأن هذا الفريق سيكون له شأن في الدوري... فالشيء الوحيد الذي استفدنا منه من هذه المباراة اننا تحركنا من المركز الأخير الى المركز الثامن وننتظر نتائج بقية المباريات عسى ان تساعد الأخضر بالارتفاع قليلا مستقبلا.

أعلم جيدا بأن مجلس الادارة يريد ان يهتم بهذا الفريق ويدعمه ببعض الوجوه الجديدة في الفترة الشتوية لانتقالات اللاعبين... ولكن للأسف لم يهتم النادي بالبحث عن مدرب يستطيع ان يتعامل مع الفترة القادمة لكي يختار اللاعبين الجدد في الشهر المقبل! ويأتي السؤال المهم وهو من الذي يختار اللاعبين؟ هل اللجنة الفنية؟ ام المدرب الحالي (متواضع جدا) ام من يدفع لانتقالات اللاعبين ويحضرهم بمزاجه وبناء على المبلغ المرصود منه لدعم الفريق؟؟؟ أسئلة لن نجد الاجابة عليها بسهولة وهي مرهونة بمدى استقرار مجلس ادارة النادي خصوصا هذا الشهر.

المباراة التالية مع اليرموك في الدوري ومن ثم مع القادسية في بطولة كأس ولي العهد... ستكون اختبارا حقيقيا لقدرات هذا الفريق بما يملكه من لاعبين محترفين... لان من سيتعاقد معهم لن يلعبوا الا في شهر يناير 2020. فعلى المدرب التركيز علي التشكيلة وعدم اجراء تجارب حتى مباراة القادسية... فالمباراة تعتبر كأنها نهائي البطولة وياريت يهتم الاتحاد بالتفكير في كيفية استثمار هذا الدربي لتحفيز الجماهير لحضورها (ياريت على ستاد جابر). وانا متفائل رغم ما قلته عن الفريق لأنني رأيت فيهم الرغبة الصادقة للفوز بمباراة النصر وزاد حماسهم لارضاء جماهيرهم العريضة وللاحساس بالانتماء لناد كبير... وتاريخ العربي... والله من وراء القصد.

