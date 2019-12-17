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أشاد مدرب السالمية سلمان عواد بالأداء الذي قدمه فريقه أمام الساحل في اللقاء الذي انتهى بفوز «السماوي» 5-1 أول من أمس على ستاد ثامر ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز ليرفع رصيده الى 14 نقطة.

وقال عواد ان اللاعبين كانت لديهم رغبة قوية في تحقيق الانتصار رغم الظروف الصعبة التي يمر فيها الفريق في الفترة الحالية بسبب الغيابات العديدة بصفوفه، مضيفاً: «اعتاد لاعبو السالمية على الظهور في الأوقات الصعبة، الساحل بدأ المباراة بقوة لكننا تمكنا من العودة وتحقيق انتصار مهم جداً في هذا التوقيت». وأشار عواد الى أن الفريق كان يفتقد أكثر من لاعب للاصابة في مقدمتهم مبارك الفنيني ومساعد طراد وفيصل العنزي وعايد العنزي بالاضافة الى نايف زويد العائد للتو من الاصابة.

وعن رحيل المحترفين الأردني عدي الصيفي والفلسطيني عدي الدباغ، قال عواد: «الدباغ لم يشارك معنا كثيراً بسبب الاصابة والفريق لم يتأثر برحيله، أما الصيفي فقد غاب أيضاً عن أكثر من مباراة مهمة من بينها مواجهة القادسية، وبشكل عام الفريق لا يتوقف على لاعب أو اثنين».

وأكمل: «دخلنا باحثين عن الفوز من خلال خطة هجومية بالدفع برأسي حربة هما فهد الرشيدي والبرازيلي فابيانو بالاضافة الى لاعبين في الأطراف هما حمد القلاف ومحمد السويدان، ونجحنا في تحقيق الهدف المنشود وسجلنا نتيجة جيدة سترفع من معنويات الفريق في الجولات المقبلة».

