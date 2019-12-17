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ندا يشكر الجمهور


أعرب مدافع السالمية مساعد ندا عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على الساحل بنتيجة 5-1 أول من أمس. وسجل ندا الهدف الأول للسماوي كما ساهم في الهدف الثاني بتمريرته العرضية لفهد الرشيدي بالاضافة الى تألقه في الجانب الدفاعي. وكتب ندا على حسابه الشخصي في «تويتر» قائلاً: «شكراً لكل شخص من الجمهور الكويتي الصادق أو الاعلاميين الشرفاء أو إخواني اللاعبين الأوفياء كتب في حقي كلمة جميلة بعد مباراة أمس.. والله ان كلامكم أسعدني جداً وأحرجني بنفس الوقت فلا يسعني الا أن أرسل قبلة على جبين كل شخص منكم.. وأوعدكم بأن أكون على قدر ثقتكم بي وعند حسن ظنكم».


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