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يخوض الكويت مواجهة لاتخلو من صعوبة أمام القادسية في 07:00 مساء اليوم على صالته ضمن الدور التمهيدي لدوري الكرة الطائرة، كما يلعب اليوم أيضاً العربي مع الشباب في 05:00 على الصالة ذاتها، فيما يلتقي كاظمة مع اليرموك في 07:00 على صالة الأخير.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط من 4 انتصارات دون هزيمة في صدارة الترتيب، يأتي بعده كاظمة بـ 6 نقاط من 3 انتصارات، ثم اليرموك 5 نقاط من انتصار و3 هزائم، والعربي والقادسية 4 نقاط من انتصار وهزيمتين، وأخيراً اليرموك 3 نقاط من 3 هزائم.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دورين حيث تتأهل الفرق الأربعة الاولى الى المربع الذهبي الذي يقام بنظام الدوري ايضا من قسمين على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.

وقدمت لجنة المسابقات مباريات الكويت في البطولة حيث سيخوض الأبيض أخر مباراة في الدور التمهيدي في 14 يناير وذلك من أجل افساح المجال امامه للاستعداد لبطولة الأندية الخليجية التي يستضيفها على صالته خلال الفترة من 2 الى 11 فبراير المقبل.

ويسعى الأبيض اليوم الى مواصلة انتصاراته والحاق الهزيمة بالقادسية وهو قادر على تحقيق هدفه نظراً للمستويات المميزة التي يقدمها الفريق في المواسم الاخيرة بقيادة المدرب التونسي خالد بلعيد. ويعتمد بلعيد في لقاء اليوم على نجوم الفريق عبدالله جاسم، عبدالله بوفتين، سلطان خلف، عامر السليم، عبدالعزيز نجم والمحترف والمحترف الكوبي اورلاندو ابريو. في المقابل يأمل القادسية بقيادة مدربه التونسي صابر عبدالواحد بتقديم أداء قوي يمكنه من تحقيق نتيجة ايجابية رغم صعوبة المهمة أمام الفريق الأبرز في البطولة لغاية الأن. ويضم الأصفر مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يتميزون بالمهارة مثل راشد عنبر وناصر دشتي وفهد الكويت الى جانب اللاعبين الخبرة في الفريق أمثال ناصر عبدالصمد وقائد الفريق زيد الكاظمي الى جانب المحترف التونسي اسماعيل المعلي. في المباراة الثانية يبدو العربي مرشحاً للتفوق على الشباب. ويقدم الأخضر اداء تصاعدياً بقيادة مدربه الايراني جواد شمامي ومحترفه البرازيلي جوناس سانتوس الى جانب نجومه عبدالرحمن العتيبي، محمد السويد، مبارك عبدالهادي وعلي رمضان.

في اللقاء الأخير لن يجد كاظمة صعوبة في تحقيق الفوز على اليرموك نظراً للفارق الفني بين الطرفين.

