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قال مدافع الساحل محمد العنزي أن فترة التوقف الطويلة لمسابقة الدوري أثرت على أداء الفريق الذي خسر أمام السالمية 1-5 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة السابعة من الدوري الممتاز. وتجمد رصيد الساحل عند 8 نقاط بعد تلقيه خسارته الثالثة هذا الموسم. وأضاف العنزي في تصريح تلفزيوني بعد اللقاء: «قدمنا مستوى جيد في الشوط الأول، لكننا وقعنا في أخطاء لا يجب أن نقع فيها أدت الى استقبالنا 3 أهداف»، مشيراً الى أن اللاعبون تأثروا بعد التأخر 1-3 واندفعوا الى الهجوم مما تسبب في استقبال المزيد من الأهداف. وتمنى العنزي أن لا تؤثر الخسارة على اللاعبين في الجولات المقبلة، مؤكداً أن الفريق قادر على العودة وتحقيق الانتصارات من جديد.