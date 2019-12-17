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نظم الاولمبياد الخاص امس البرنامج الرياضي الثاني لصغار اللاعبين من ذوي الاعاقات الذهنية على صالة نادي الكويت بمشاركة اكثر من 120 طفلا يمثلون 19 حضانة ومدرسة. وقالت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة د. بثينة المضف في كلمة بالمناسبة ان مشاركة الوزارة تأتي حرصا على ابنائها من ذوي الاعاقة ولتقديم الرعاية الصحية لهم لممارسة الرياضة وحياة صحية. من جهتها اكدت الرئيس الفخري للنادي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله في كلمة مماثلة ضرورة مساواة ودمج ذوي الاعاقة بالمجتمع معتبرة ان مثل هذه الانشطة تمثل تطبيقا عمليا لهذا المفهوم الذي يصب في خدمة ذوي الاعاقة. بدورها قالت المدير الوطني للأولمبياد رحاب بورسلي في كلمتها ان هذا البرنامج هو احد برامج الاولمبياد الخاص الذي يعنى باعداد صغار اللاعبين للمشاركة مستقبلا بالاولمبياد مبينة ان الهدف من مثل هذه الفعاليات دمج ذوي الاعاقة من الصغار بالمجتمع. ولفتت بورسلي الى برنامج آخر مصاحب للفعالية بعنوان «انقص وزنك» بهدف مكافحة السمنة ويؤكد اهمية الاكل الصحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن الوجبات السريعة لحياة صحية وسليمة. يذكر ان البرنامج الرياضي الثاني لصغار اللاعبين شهد حضور السفير الكندي لدى الكويت لويس بيير ايمون وممثلين عن السفارتين الاميركية والفرنسية.